Татарстан стал одним из лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта
В 2025 году РЭС был обновлен до версии 3.0.
Татарстан вошел в число регионов, лидирующих по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС). Работе республики на встрече с Владимиром Путиным дала высокую оценку генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
По словам Вероники Никишиной, Татарстан вошел в число регионов, чьи практики стали основой для дальнейшего развития регионального экспортного стандарта: в 2025 году РЭС был обновлен до версии 3.0, что является подтверждением высокого уровня развития экспортной экосистемы республики и эффективности действующих механизмов поддержки работающих на внешних рынках предприятий.
«Региональный экспортный стандарт 3.0 разработан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и предусматривает переход от создания базовых условий для развития экспорта к внедрению практических инструментов поддержки компаний-экспортеров с учетом потребностей бизнеса», - отметили в пресс-службе министерства экономики Татарстана.
В ведомстве также подчеркнули, что в республике оказывают комплексную поддержку экспортно ориентированным компаниям, подведомственным Минэкономики РТ. В частности, оказывается помощь в поиске и подборе иностранного покупателя, индивидуальных маркетинговых исследованиях, патентных исследованиях, участии в выставках в России и за рубежом.
По данным министерства, в 2025 году этими мерами господдержки воспользовались порядка 2000 экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана. 76 предпринимателей, получателей услуг ЦПЭ РТ, заключили экспортные контракты, их география составила 72 страны.
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