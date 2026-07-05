Путин утвердил заморозку порога доходов малому бизнесу для уплаты НДС
Показатель в 20 миллионов рублей останется до 2029 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении на уровне в 20 миллионов рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.
Напомним, Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил «отложить дальнейшее снижение порога выручки» и «зафиксировать его сегодня на текущем уровне». Был разработан законопроект о внесении изменений в стать 145 Налогового кодекса, его утвердили.
Таким образом, порог доходов, после которого налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, становится плательщиком НДС, останется на уровне в 20 миллионов рублей до 2029 года.
Напомним, до 2025 года предприниматели на УСН были освобождены от уплаты НДС. Однако с 1 января 2026 года порог был снижен до 20 миллионов рублей с перспективой понижения до 10 миллионов рублей с 2028 года.
Ранее сообщалось, что по новому законопроекту часть продавцов квартир хотят освободить от уплаты НДФЛ после сделки. Это коснется новоселов, которые были вынуждены сменить жилье из-за сноса по программе комплексного развития территорий. До этой инициативы такая система действовала только в Москве.
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