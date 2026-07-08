Татарстан стал одним из лидеров по дронификации среди регионов России
В регионе этот сектор развивается и совершенствуется благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
Республика заняла первые строчки рейтинга дронификации регионов страны. Глава Минпромторга Антон Алиханов торжественно вручил награду в номинации «Развитый регион 2026» министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мероприятие проходит с 6 по 9 июля.
В регионе этот сектор развивается и совершенствуется благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Рейтинг дронификации показывает уровень внедрения беспилотных технологий в субъектах России и призван расширять спектр услуг с этой инновацией на рынке.
Напомним, что в Татарстане беспилотники производятся на более чем 20 предприятиях. Некоторые из них функционируют в этой области свыше 25 лет. БПЛА в республике разрабатываются для решения задач на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора.
На национальный проект «Беспилотные авиационные системы» в Татарстане уже направили два миллиарда рублей. Эта сумма составляет 100 процентов от запланированного бюджета в этом секторе.
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