В Татарстане реализуют уникальный подход к решению проблемы кадрового дефицита.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Особую экономическую зону «Алабуга» посетили участники образовательной программы «Кадры для экономики будущего». В состав слушателей программы входят профильные руководители из разных регионов страны, отвечающие за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы регионов, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

В рамках обучения участники программы изучили опыт «Алабуги» как одной из передовых промышленных площадок, а также ознакомились с проектами ОЭЗ по подготовке квалифицированных кадров.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Промышленный блок визита включал посещение ключевых резидентов ОЭЗ: завода по производству легких коммерческих автомобилей «Соллерс Алабуга» и предприятия по выпуску химических средств защиты растений «Август-Алабуга». Делегаты детально изучили технологические процессы, уровень локализации и автоматизации современных производств.

В части кадровой политики центральным объектом внимания стал образовательный центр «Алабуга Политех». В ходе экскурсии по современным лабораториям гости подробно изучили особенности дуальной системы обучения, при которой студенты под руководством опытных инженеров-наставников ОЭЗ эффективно сочетают освоение теоретической базы с получением прикладных навыков на реальном оборудовании.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

В «Алабуга Политех» реализуется дуальная программа обучения. Колледжисты в первую половину дня обучаются на современном оборудовании под наставничеством лучших инженеров заводов-резидентов ОЭЗ «Алабуга», а во вторую – изучают предметы в учреждениях среднего специального образования. Одновременно с этим они проходят стажировку в профильных подразделениях компании. По окончании обучения выпускники становятся высококвалифицированными и востребованными специалистами на рынке труда, имея за плечами опыт работы.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил, что наибольшее впечатление на него произвел образовательный центр «Алабуга Политех». По его словам, Самарская область уже активно сотрудничает с проектом: после недавнего визита делегации Тольяттинского государственного университета (ТГУ) было подписано партнерское соглашение, и сегодня несколько десятков студентов «Алабуга Политех» успешно совмещают практику в ОЭЗ с дистанционным обучением в самарском вузе.

«Здесь действительно интересный подход к подготовке студентов. С одной стороны, Политех дает очень высокий уровень знаний, а с другой — высокий уровень заработной платы. Для молодых людей это настоящий вызов, — прокомментировал Шлеенков. — У нас в Самарской области тоже есть особая экономическая зона. Мы рассмотрим возможность создания аналога такого образовательного центра или более активного вовлечения наших организаций СПО и высшего образования в обеспечение кадровой потребности самарской ОЭЗ».

Заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики региона Анжелика Майстер назвала образовательную модель центра перспективным ответом на современные вызовы рынка труда.

«Алабуга Политех» предлагает действительно интересный подход к решению проблемы кадрового дефицита, которая актуальна и для нашей области. Сегодня нам важно находить форматы для ускоренной подготовки специалистов, способных быстро и эффективно включаться в реальное производство. Опыт «Алабуги» несомненно производит сильное впечатление, его необходимо детально изучить и рассмотреть возможности для адаптации лучших практик в нашем регионе», — подчеркнула Майстер.

Автор фото: пресс-служба «Алабуга Политех»

Напомним, что в 2025 году отбор в «Алабуга Политех» прошли 4000 студентов из РФ и СНГ.