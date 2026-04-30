Рассказываем о предварительных версиях аварии и мерах, принятых для обеспечения безопасности.

Нижнекамск в марте и начале апреля пережил потрясение. В результате взрыва, к которому привел розлив полимеризата, загазованность и въезд на территорию загазованности пожарной машины, на производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в СИБУР) погибли 12 человек: девять сотрудников предприятия, два рабочих подрядной организации и командир отделения 29-й пожарной части. Большинство из них — те, кто находился в эпицентре. 26 человек были госпитализированы в медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска. Взрывная волна дошла до жилых домов, повредив окна и балконные конструкции.

Расследование обстоятельств инцидента проводят Ростехнадзор, следственный комитет, прокуратура, инспекция труда, МЧС. На сайте СУ СК по Татарстану есть информация о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности. На запрос издания «Вечерняя Казань» о причинах Главное управление МЧС по Республике Татарстан и представители Следственного комитета на моменте выхода материала не предоставили комментарии.



Что известно к настоящему моменту?

31 марта днем на производстве неодимового синтетического бутадиенового каучука (СКДН) «Нижнекамскнефтехима» подрядная организация «Волгопромстрой», работавшая на предприятии с 2015 года, проводила штатные ремонтные работы по чистке оборудования. Во время работ произошли утечка полимеризата и его активное испарение. Автоматика зафиксировала загазованность, было объявлено аварийное положение, вызваны аварийные службы. После въезда пожарной машины в зону инцидента газовоздушная смесь вспыхнула.

Мощная взрывная волна выбила стекла в зданиях на расстоянии нескольких сотен метров, а столб черного дыма стал виден из всех районов Нижнекамска. Огонь удалось локализовать через 2,5 часа, остаточное горение продолжалось ещё сутки. В тушении пожара на «Нижнекамскнефтехиме» участвовали более 150 сотрудников МЧС и 54 единицы техники.

В результате инцидента погибли 12 человек, были госпитализированы 26. На 20 апреля 18 человек уже были выписаны из медучреждений, еще 7 остаются в медцентрах Москвы. Выбыли 6 процентов мощностей «Нижнекамскнефтехима», они обеспечивали выпуск около 140 тысяч тонн продукции. Как штатное устранение утечки обернулось трагедией?

Предварительные версии

«Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной газете сообщил, что утечка произошла во время проведения подрядчиком штатных ремонтных работ по чистке оборудования в рамках остановочного ремонта. Воспламенение газовоздушной смеси и последовавший за этим взрыв произошли после въезда пожарной машины в зону загазованности, говорится в статье.

В группе Вконтакте «Новости Нижнекамска» было опубликовано видео, на котором запечатлен момент воспламенения. На записи автомобиль МЧС на пешеходной скорости движется по территории предприятия, сдавая назад. В какой-то момент из машины выпрыгивают сотрудники МЧС, далее площадку охватывает многометровый столб пламени, вырывающийся из района капота машины.

«Самая вероятная причина возникновения этого трагического происшествия – человеческий фактор со стороны сотрудников ряда организаций, вовлеченных в процесс ремонтных работ и ликвидации последствий ошибок, допущенных в ходе этих работ, — сообщает корпоративное издание НКНХ. Компания пытается разобраться до мельчайших деталей» и вместе провести «честную работу над ошибками».

Оборудование, находящееся на данном производстве, было исправно и прошло все необходимые экспертизы в соответствии с действующим законодательством, отметили в СИБУРе: «Каких-либо претензий к состоянию оборудования не было ни у производственного персонала, ни у государственных органов, контролирующих соблюдение требований промышленной безопасности».

Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены, режим ЧС снят на всех уровнях. Продолжаются восстановительные работы, ведется разбор аварийных конструкций и их вывоз с производства, проводится расчистка территорий. Доступ на место происшествия пока ограничен по требованиям безопасности.

Как уточнили «Вечерней Казани» в Приволжском управлении Ростехнадзора, сформированные комиссии проводят расследование причин аварии и группового несчастного случая. «В рамках работы комиссий проводятся осмотр, опросы очевидцев, сотрудников организаций, истребование и изучение документации. Причины аварии и несчастного случая будут определены по результатам расследования», — сообщили в управлении в ответ на запрос издания.

По словам экс-инженера одного из предприятий Башкортостана Евгения, все внимание сегодня приковано к работе спецкомиссии Ростехнадзора.



- Рассматривается версия ошибки при проведении ремонтных работ незадолго до аварии. Почему в опасной зоне в момент взрыва находилось такое количество людей, если утечка была обнаружена за 18 минут до ЧП? Многое пока непонятно, поэтому еще предстоит разбор полетов и детали трагедии разберут на детали, но пока информации почти нет, — отметил Евгений.

При этом, по его мнению, причины утечки до сих пор не ясны, ведь полимеризат мог испаряться медленно, но долго, или же произошла единовременная, значительная и быстрая утечка.

Реакция властей и общественности

На совещании кабинета министров раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал инцидент следующим образом.

- СИБУР имеет очень строгую систему безопасности. Однако наша республика — техногенная. Помимо диверсий и вражеских налётов, иногда случаются ошибки из-за безалаберности или безответственности, что может привести к серьёзным последствиям. Поэтому на эти вопросы нужно обратить особое внимание, — отметил Минниханов.

Как подчеркнул депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, произошедшее на «Нижнекамскнефтехиме» — это стечение нескольких обстоятельств, таких как человеческий фактор и нарушение техники безопасности. Но конкретные причины могут назвать только службы после проведения всех необходимых следственных действий.

- Я не возьмусь кого-то обвинять в случившемся. Хочу, наоборот, отметить реакцию на произошедшее: в ликвидацию последствий включились федеральные, региональные и муниципальные органы власти, работая как единый механизм. Также необходимо отметить собственников предприятия «СИБУР», которые вели себя максимально открыто, не пытаясь что-то замести под ковёр, а сразу начали работу с родными и близкими погибших и пострадавших при этом происшествии, взяв на себя решение социальных вопросов и приняв решение о денежной компенсации. Конечно, сейчас нужно провести «разбор полётов», найти все так называемые слабые места и сделать всё, чтобы учесть ошибки в будущем — как на этом предприятии, так и на других промышленных объектах нашей республики, — отметил Шарафиев.

Политолог Михаил Виноградов считает, что причины аварии пока не имеют четких контуров, и требуют экспертного анализа. Но уже сейчас видна реакция.



- Обычно реакция на инцидент может развиваться по двум направлениям: либо максимально замалчивать случившееся, либо подробно его освещать. Первый сценарий часто используется в России в случаях техногенных аварий, катастроф и ударов по инфраструктуре, чтобы показать, что ничего серьезного не произошло. Второй сценарий предполагает регулярное информирование о ситуации, максимальную прозрачность в оказании помощи и проведении расследования. Мне кажется, выбор «Сибуром» второго варианта — максимального сопровождения темы — позволил избежать напряженности вокруг стрессового и шокирующего события, которые иногда случаются на производствах, - уточнил Виноградов.

Депутат Госсовета Татарстана Николай Атласов отмечает, знаком только с предварительной версией причины аварии на «Нижнекамскнефтехиме».

- Самой вероятной причиной трагедии стал человеческий фактор со стороны сотрудников, занятых в ремонтных работах и ликвидации последствий ошибок. Человеческий фактор часто становится главной причиной аварий на производстве. Это может произойти из-за пренебрежения техникой безопасности или недостаточного знания правил. Усталость специалистов также играет роль, так как снижает внимание и реакцию. Иногда причиной становятся заболевания или другие состояния, не позволяющие человеку работать. На опасных производствах, таких как «Нижнекамскнефтехим», существует система допуска. Прежде чем допустить человека к работам, его тщательно проверяют. Я уверен, что на таком крупном предприятии, как «Нижнекамскнефтехим», все необходимые процедуры проводятся, — сказал Атласов.

По его словам, авария могла произойти из-за случайности или неосторожности, что тоже может привести к техногенным катастрофам. Однако политик уверен, что компетентные органы проведут расследование и выяснят все обстоятельства.