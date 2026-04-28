Организация без разрешения продала в Киргизию почти полтонны вещества, из которого можно сделать химическое оружие. Гендиректор с почти 25-летним опытом говорит, что просто перепутал название.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Советский районный суд Казани разбирается в деле о незаконной передаче иностранному лицу товаров, в отношении которых установлен экспортный контроль. В двух эпизодах обвиняется гендиректор АО «Регион Электро» 60-летний Сергей Бивол. По версии следствия, компания продала без разрешения почти 500 литров триэтаноламина киргизскому предприятию. Вещество входит в перечень химикатов, которые могут быть использованы при создании химического оружия.

Согласно обвинительному заключению, АО «Регион Электро» в 2021 и 2024 годах закупило две бочки триэтаноламина объемом 225 и 255 литров. Поставщиком химиката значится высокогорская компания «Вираж», менеджер которой Антон Дмитриенко предупредил Сергея Бивола о специфике экспорта. Несмотря на это, после поступления товара на склад его было решено перепродать на завод «Айнур» в Киргизской Республике.

Поскольку триэтаноламин входит в перечень химикатов, которые могут быть использованы при создании химического оружия, на продажу за границу необходимо получить разрешение. Этого никто не сделал, и по обычной накладной товар пересек границу РФ, Казахстана, далее поступил в Кыргызстан. Ответственным за оформление разрешительных документов является гендиректор. Поэтому в отношении него и было возбуждено дело, за вменяемое преступление Сергею Биволу грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор фото: economist.kg

От текстиля до химоружия



Само по себе вещество триэтаноламин не является запрещенным, и его оборот на территории России свободный. По словам Сергея Бивола, химикат применяется в текстильной промышленности и электротехнике. Также применяется в качестве отвердителя эпоксидной смолы и в качестве ингибитора коррозии. Например, в гальванике можно добавлять для снижения появления ржавчины.

Однако это вещество, помимо мирного использования, применяется в производстве оружия массового поражения. В частности, при участии триэтаноламина получают азотистый иприт — боевое отравляющее вещество. Конвенция о запрещении химического оружия (ОЗХО) прямо указывает на недопустимость его производства.

Одним из покупателей триэтаноламина является Украина. В августе 2024 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о поставках более 500 тонн этого вещества украинской компанией «Реагент». При этом, по его словам, в открытом доступе нет ни одного факта, подтверждающего, что товар не был использован в противоправных целях, сообщает РИА Новости.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Ошибка в одной букве



Как признался Сергей Бивол журналисту «Вечерней Казани», разрешение для экспорта товара получать и не собирался. Он около 25 лет работает в сфере реализации специфических химтоваров и получал множество сертификатов и одобрений. Однако перед отправкой просто перепутал название на «триэтиноламин». Для продажи этого вещества за границу никаких разрешений не требуется, но после сделки пришли сотрудники ФСБ.

— С этим заводом «Айнур» в Киргизии мы лет 15 сотрудничаем, много чего поставляли, эпоксидные смолы, пропиточные лаки. До 2019 года около 38% акций завода вообще принадлежало российскому холдингу (ОАО «СК-Пром», зарегистрированному в Екатеринбурге. — «ВК»). Предприятие, по идее, работало в интересах России в том числе, оно производит не оружие, а электродвигатели, розетки, выключатели. Просто ошибся в одной букве, но факт есть факт, суд разберется, — говорит собеседник.

На первом процессе помощник прокурора Камиля Саттарова озвучила обвинительное заключение. Подсудимый вину признает полностью и настаивает, что произошла просто ошибка.

Также суд допросил двух свидетелей по уголовному делу: менеджера ООО «Вираж» Антона Дмитриенко и дочь подсудимого Марианну Мухтарову. Первый подтвердил, что сотрудничает с компанией Сергея Бивола уже несколько лет. «Регион Электро» закупает у них химикаты для своего производства и перепродажи. После чего процесс был отложен на другой день.