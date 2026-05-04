Экономика
4 мая 13:03
«Вечерняя Казань»

Какие ПК исключили из параллельного импорта

В списке оказались Asus, Samsung, Acer и другие.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минпромторг исключил из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства от ведущих иностранных производителей. Меры вступят в силу с 27 мая 2026 года. В перечне оказались: Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Отметим, что исключение из списка не означает полные запрет. Власти просто отменят льготный режим, при котором товар можно было ввозить без согласия правообладателя. Это повлияет на цены и создаст дефицит как для как розничных покупателей, так и для корпоративного сектора, включая операторов связи. Из-за новых ограничений увеличится число посредников, усложнится логистика и возрастут сроки поставок — что напрямую повлияет на цену.

Ранее сообщалось, что технологический сбор за смартфоны и ноутбуки могут ввести в России. Платить придётся производителям и поставщикам. За смартфон предлагают платить 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей.

