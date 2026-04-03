Экономика
3 апреля 15:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Китайцы присвоили Татнефти наивысший кредитный рейтинг

Зарубежное агентство считает, что компания способна своевременно выполнять все долговые обязательства.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) присудило Татнефти рейтинг AAA с благоприятным прогнозом. Это означает, что по внешней оценке татарстанская нефтяная компания имеет низкие кредитные риски и способность выполнять обязательства заемщика. Об этом сообщила газета «Нефтяные вести».

В агентстве также уверены, что такой высокий уровень Татнефть сможет сохранять и впредь. Китайские оценщики подчеркнули эффективную бизнес-модель компании, рентабельность, небольшое количество долгов, стабильный операционный денежный поток, диверсификацию бизнеса и вертикальную интеграцию.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Татнефти в прошлом году снизилась на 42 процента. Выручка уменьшилась на 11,5 процента — до 1,38 триллиона рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
РИА Новости
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
соцсети
пресс-служба Жилинспекции РТ
Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.