Общественные пространства города по очереди получают «вторую жизнь». Рассказываем, как именно они меняются.

- В этом году у нас масштабные планы по благоустройству – все объекты являются знаковыми для казанцев, так как горожане сами выбрали их в ходе голосования. Где-то мы продолжаем начатое, где-то приступаем к новым проектам, - говорил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

Общественные места в столице Татарстана меняются с каждым годом — теперь пришло время Парка Горького, Ленинского сада, сквера Тебриз, инклюзивный сквера на Серова, Тебриз и территориb у озера Кабан.

Набережная у театра Камала получит фонтан

Набережную у нового здания театра имени Галиаскара Камала обустраивали в 2024-2025 году. Теперь на месте начался завершающий этап благоустройства озера Кабан. Работы будут идти со стороны Старо-Татарской Слободы на территории в полутора километрах - от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева. По словам председателя комитета внешнего благоустройства исполкома Альберта Шайнурова, на месте появится тихий променад у самой воды с организованными спусками, смотровыми площадками и дорожками, которые буквально парят над озером.

- При этом сохраняются принципы, заложенные в предыдущих очередях: экологичность и связь с водой, важной частью проекта станут водные сады, - отметил спикер.

Но самое главное не это - «главной жемчужиной» станет фонтан, которому нет аналогов по всей стране, смело заявил градоначальник. Его уже проектируют совместно со Сбербанком.

- Но самое главное — это не только красота. Когда мы запустили 15 лет назад фонтан около старого здания Галиаскара Камала, это благостно повлияло на экологию самого озера. Благодаря орошению и постоянному доступу кислорода вернулись и рыбки, и утки, и флора и фауна сильно изменилась в лучшую сторону, — вспоминал мэр. — Поэтому это ещё и экологический аспект нашей жемчужины, чистоты нашего озера Кабан.

Не оставят без внимания и Парк Горького

В парке Горького в этом году начнут строить смотровую площадку с видом на Казань. В прошлом году в парке построили безопасную лестницу, ведущую от парка на улицу Подлужную к парку «Урам». Теперь возьмутся за создание смотровой площадки. Место для нее выбрали не случайно — локация со стендом «Любовь Мэхэббэт» уже давно обрела культовый статус у молодежи и фотографов.

- Сейчас это просто место на карте, но мы можем превратить его в настоящую видовую точку, — поделился планами Шайнуров.

Площадка будет выступать за кромку земли на 2,5 метра. Территорию огородят забором, а также установят на ней подсветку.

- Мы не просто обновим очередной уголок парка, а создадим новую точку притяжения, - сказал он.

Ленинский сад озеленят и лишат парковки

Пока территория у входа в парк остается «обычным транзитным пустырем», но совсем скоро в Казани благоустроят и это место. Главная проблема на входе — стихийная парковка у входа в сквер. В целях уложить покрытие, установить новые элементы, установить дополнительное освещение.

- Это место нуждается в обновлении: здесь необходимы новая брусчатка, качественное озеленение, высадка деревьев и цветочное оформление, – отметил Метшин.

Коснется благоустройство и сквера «Тебриз» - парк с историей, появившийся еще в 1949 году, в 2017-м получил имя в честь иранского города-побратима. Вокруг новой игровой зоны проложат удобные пешеходные дорожки, установят современное освещение и зоны отдыха для родителей. Но на этом планы не заканчиваются: в перспективе сквер Тебриз соединят со сквером у Московского рынка, создав единый пешеходный маршрут.

- У нас добрые партнерские отношения со многими городами. И Тегеран, и Тебриз, и Исфахан. Они нуждаются в нашей моральной поддержке. Иранская цивилизация — одна из древнейших, она дала очень многое миру доброго в сфере культуры и науке, - прокомментировал градоначальник.

Бульвар на Серова: инклюзия, которой нет аналогов

А кульминацией сезона благоустройства станет завершение четвертой очереди инклюзивного бульвара на улице Серова. Этот проект городские власти называют уникальным: в России попросту не было аналогов полностью готового инклюзивного парка, на которые можно было бы опереться при проектировании.

- Все помнят, в каком запустении была эта территория: болота, грязь, жители старались обходить это место стороной. Сегодня же это точка притяжения для самых разных людей, включая слабовидящих из реабилитационного центра «Ярдем» и людей с ограниченными возможностями здоровья», - отметил Метшин.

В финальной очереди вокруг озера появится велодорожка для маломобильных граждан- такую идею предложила АНО «Добрая Казань». Дело в том, что раньше велозаезды для особенных детей проходили в Горкинско-Ометьевском лесу, но поток велосипедистов мешал ребятам двигаться в комфортном темпе. А еще по периметру водоема уложат деревянный настил и оборудуют четыре смотровые площадки. Для слабовидящих разработают тактильный мнемостенд — макет уже протестировали с участием незрячих людей и дорабатывают с учетом их замечаний. Со стороны улицы Восход установят стелу с логотипом бульвара и вечерней подсветкой.

Как городское хозяйство пережило зиму

Итоги зимы в Казани рекордные: за прошедший зимний сезон с улиц Казани вывезли 1,7 млн тонн снега — в семь раз больше, чем в аномально снежном сезоне-2024. Особенно сложными стали январь и февраль.

- Российские зимы каждый год — это лотерея. Единственный вариант — быть во всеоружии, — отметил мэр Ильсур Метшин. — Мы выстроили систему и вывезли рекордный объем.

На утилизацию снега работали восемь снегоплавильных пунктов, которые вместо стандартных 8 тысяч тонн принимали до 15 тысяч тонн в сутки, а на обработку дорог ушло 23 тысячи тонн реагентов и 45 тысяч тонн пескосоляной смеси.

Из-за рекордных показателей прошедшей зимы, Метшин поручил начать подготовку к следующему сезону уже сейчас. «Весна началась – уже пора готовить сани к следующему сезону», — напомнил градоначальник, дав поручение в ближайшее время рассмотреть возможность перехода на жидкие реагенты. Для этого, по его словам, нужно собраться и определить четкий план: что делать и как готовиться к следующей зиме.