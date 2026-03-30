Цена продажи дома Свешникова XIX века в Казани увеличилась почти в два раза
Здание продают под гостиницу с историческим наименованием «Гранд-отель».
Дом Свешникова XIX века в центре Казани продают за 700 миллионов рублей, говорится на сайте бесплатных объявлений. При этом в 2023 году дом Свешникова продавали за 400 миллионов рублей. На тот момент здание находилось на реконструкции.
Объект культурного наследия находится на улице Кави Наджми, 10. Здание продают под гостиницу с историческим наименованием «Гранд-отель».
На первом этаже здания находятся нежилые помещения, их можно использовать под заведения общественного питания, на втором и третьем этажах — жилые помещения со статусом «квартира». После ввода в эксплуатацию здания статус помещений можно изменить на нежилые для размещения гостиницы, апарт- или бутик-отеля.
Ранее сообщалось, что с начала весны собственники объектов культурного наследия республики освобождены от обязательства согласовывать некоторые ремонтные работы, которые до этого требовали сложного документального оформления. В перечень таких работ входит локальный ремонт фасадов, кровель, окон и дверей, инженерных коммуникаций, а также устранение мелких недочетов покрытия стен, пола и потолка. Чтобы починить что-либо из перечисленного, владельцу нужно только уведомить соответствующий государственный орган по форме.
