30 марта 18:20
«Вечерняя Казань»

Цена продажи дома Свешникова XIX века в Казани увеличилась почти в два раза

Здание продают под гостиницу с историческим наименованием «Гранд-отель».

Цена продажи дома Свешникова XIX века в Казани увеличилась почти в два раза

Дом Свешникова XIX века в центре Казани продают за 700 миллионов рублей, говорится на сайте бесплатных объявлений. При этом в 2023 году дом Свешникова продавали за 400 миллионов рублей. На тот момент здание находилось на реконструкции.

Объект культурного наследия находится на улице Кави Наджми, 10. Здание продают под гостиницу с историческим наименованием «Гранд-отель».

На первом этаже здания находятся нежилые помещения, их можно использовать под заведения общественного питания, на втором и третьем этажах — жилые помещения со статусом «квартира». После ввода в эксплуатацию здания статус помещений можно изменить на нежилые для размещения гостиницы, апарт- или бутик-отеля.

Ранее сообщалось, что с начала весны собственники объектов культурного наследия республики освобождены от обязательства согласовывать некоторые ремонтные работы, которые до этого требовали сложного документального оформления. В перечень таких работ входит локальный ремонт фасадов, кровель, окон и дверей, инженерных коммуникаций, а также устранение мелких недочетов покрытия стен, пола и потолка. Чтобы починить что-либо из перечисленного, владельцу нужно только уведомить соответствующий государственный орган по форме.

