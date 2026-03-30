Планируется подключение водопровода к централизованным сетям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В некоторых домах Авиастроительного и Московского районов Казани временно отключат и понизят давление водоснабжения, предупредили в Водоканале.

Специалисты в это время займутся подключением водопровода на объекте «Центр БПЛА» к централизованным сетям водоснабжения.

С 01:00 3 апреля до 14:00 4 апреля воду отключат в Авиастроительном районе по улицам:

Чайковского - все дома,

Чапаева, 42, 42а, 44, 40,

Челюскина, нечетные номера домов от № 1 корп. 1 по № 33а (кроме дома № 33/56),

Циолковского - все дома,

Шадрина, 1.

В поселке Сухая Река — по улицам Большая Заречная, Граничная, Заречная 2-я, Камчатская, Керченская, Лянгузова, Ново-Караваевская, П.Баранова, Поперечно-Большая, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Ударная;

Вересаева – дома от № 1 по № 42а,

Верхоянская - дома от № 1 по № 48а,

Малая Заречная - нечетные номера домов от № 1 до № 13а,

четные номера домов от № 2 до № 16;

Пржевальского – нечетные номера домов,

Северополюсная – частные жилые дома,

Челюскина — четные номера домов от № 68 до № 110а/16;

в поселке Новое Караваево — все улицы,

в поселке Северный — все улицы,

в поселке Грабарский по улицам – Астраханская, Астраханский пер., Ашхабадская, Б. Армавирская, Глинки, Джамбула, Дунайская, Желябова, Заботина, Заботина пер., Инвентарная, Карагандинская, Краснодонская, Кубанская, Кубанский пер., Л.Шевцовой, Максимова, Маркина, М.Армавирская, Нурлатская, Обнорского, Огарева, Панфиловцев, Поперечно-Донецкая, Райниса, Рыночная, Станиславского, Таймырская, Тар Урам, Тюленина, Тюлячинская, У. Громовой, Ц. Мариупольская, Шадрина,

Социалистическая, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 20а.

В садоводческих обществах «Заовражье», «Сирень», «Строитель-1», «Нарцисс», «Ягодка», «Элекон-2», «Сад № 3 Казанской ТЭЦ-2», «Ветеран КАПО», «КАПО-2», «КАПО-4», «КАПО-5», «Энергетик», «КМПО-1», «КМПО-2».

В Московском районе по улицам:

Беломорская, четные номера домов от № 236 по № 260/1, нечетные номера домов — от № 71 по № 85;

Выборгская — все дома,

Выборгский пер. — все дома,

Гудованцева — нечетные номера домов от № 1 по № 51,

Желатиновая — все дома,

Заводская — все дома,

Обнорского — 3, 3 корп. 1, 2, 3, 4, 5;

Рахимова — все дома,

Сосновая — все дома,

Тэцевская, 8а, 8Б, 11Б, 11Б корп. 2; 11в, 27, 27 корп. 1; 28, 32/2, 34, 35, 35 корп. 1; 40, дома от № 175 по № 223,

Химиков — все дома (кроме 16, 102, 104, 106),

Хлебозаводская — 1, 1 корп.1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3 корп. 1, 6; 11 корп. 1; 11а, 13в, 27 корп. 1, 2,

Ютазинская — все дома.

Кроме того, может быть понижено давление (ориентировочно вода будет по 4-й этаж) или кратковременно отключено по следующим улицам:

Беломорская, 1/31, 5, 6, 7/14, 8/18, 9/17, 10/19, 15/40, 17/37, 18а, 21а, 11, 13, 13а, 22, 22а, 24, 31,

Дементьева, 3, 5, 7, 7а, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 1, 7а корп. 1, 2; 7Б, 27а, 29Б, 33Б, 33В,

Дунайская, 16,

Кольцевая, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11/4, 12, 14, 16, 18/6,

Копылова, 11,13, 13а, 15,

Лечебная, 7, 7 корп. 1, 2; 7 корп. 3, 7а, 7а корп. 1, 2; 7Б, 10/8, 12, 14, 14/1, 18,

Ленинградская, 15/30, 17а, 19, 19в, 21, 22, 23, 25/36, 31/1, 17, 19б, 20, 21/1, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27 корп. 1, 2, 3; 27а, 27Б, 31/2,

2-я Ленинградская, 4, 8, 10, 12, 14, 6,

Лукина, 1, 5, 7а, 9а, 11а, 3, 5а; 5Б,

Максимова, 27, 29, 31, 33, 36/25, 37Б, 39, 40, 40а, 41, 42/12, 43/11, 45а, 48, 56/33, 27а, 27Б, 31а, 31а/1, 33а, 33Б, 34/24; 34а, 45а/1, 46, 47/34, 47/2, 47 корп. 1, 47а, 50,

Побежимова, 24, 30/15, 32а, 34а, 36, 41а, 49, 55а, 26а, 28, 32, 32Б, 40, 41а/1, 42, 47а, 47/1,

Социалистическая, 3, 7, 9, 11/14, 12/16, 2, 4/11,5, 6/18, 8/1, 8/10,

Симонова, 15, 19/20, 17,

Чапаева, 2, 8, 9/17, 10, 11/43, 12/42, 13, 14/17, 15, 16, 18/8, 19/10, 20/19, 21, 3а, 3а корп.1; 5, 5 корп.1, 6, 6Б,

Челюскина, 14/11, 16/12, 17, 24, 26, 28, 31, 33/56, 35, 37/17, 38, 40/15,42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 9, 11, 13, 15, 19/2, 21, 21а, 23, 24а, 25, 27 лит. А; 27в, 30, 30 корп. 1; 35а, 35а корп. 1; 43, 45, 47/34, 48а, 51.

Автоцистерны с водой разместят в детсадах и школах, больницах, а также по заявкам жителей по телефону АДС 231-62-60. Горожан просят заранее запастись водой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.