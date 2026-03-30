Городская среда
31 марта 00:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В сквере «Тебриз» в Казани появятся пешеходные дорожки, освещение и зоны отдыха

Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере «Тебриз» в Казани появятся пешеходные дорожки, освещение и зоны отдыха

Автор фото: комитет внешнего благоустройства

В нынешнем году в Казани преобразится сквер «Тебриз» на пересечении улиц Декабристов и Восстания, ставший победителем онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2026 году. Планами на деловом понедельнике поделился председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.  

В сквере, названном в честь города‑побратима Тебриза в Иране, специалисты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проложат  удобные пешеходные дорожки, установят современное освещение и оборудуют зоны отдыха для родителей.  

По словам Альберта Шайнурова, в будущем сквер «Тебриз» соединят со сквером у Московского рынка для создания единого пешеходного маршрута, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мы писали, что общественные места в столице Татарстана меняются с каждым годом — теперь пришло время парка Горького, Ленинского сада, сквера «Тебриз», инклюзивного сквера на Серова и территории у озера Кабан.

