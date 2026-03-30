В сквере «Тебриз» в Казани появятся пешеходные дорожки, освещение и зоны отдыха
Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В нынешнем году в Казани преобразится сквер «Тебриз» на пересечении улиц Декабристов и Восстания, ставший победителем онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2026 году. Планами на деловом понедельнике поделился председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.
В сквере, названном в честь города‑побратима Тебриза в Иране, специалисты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» проложат удобные пешеходные дорожки, установят современное освещение и оборудуют зоны отдыха для родителей.
По словам Альберта Шайнурова, в будущем сквер «Тебриз» соединят со сквером у Московского рынка для создания единого пешеходного маршрута, пишет пресс-служба мэрии Казани.
Ранее мы писали, что общественные места в столице Татарстана меняются с каждым годом — теперь пришло время парка Горького, Ленинского сада, сквера «Тебриз», инклюзивного сквера на Серова и территории у озера Кабан.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина замерзла в снегу.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.