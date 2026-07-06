Казань превратят в туристический центр
Туристы начнут тратить в столице Татарстана по 150 миллиардов рублей в год и жить в городе минимум по три дня — таких целей собираются достичь уже к 2030 году. Работать на сферу туризма в правовом режиме привлекут и арендные квартиры.
С января по июнь столицу Татарстана посетили почти три миллиона человек. Турпоток в Казань растет не первый год, рассказал директор комитета по развитию туризма исполкома города Александр Шавлиашвили. И это результат большой работы.
- Главным фактором стал сильный бренд Казани – это 20 лет системного развития города, международные события, развитие современной инфраструктуры, последовательное продвижение города на российских и зарубежных площадках, – отметил спикер.
Путешественники с начала года приресли городу более 50 миллиардов рублей — деньги уходили на онлайн и офлайн магазины (18 миллиардов), рестораны (18,5 миллиарда) и проживания в отелях (13,8 миллиарда). Еще три миллиарда туристы потратили на просмотр достопримечательностей Казани.
Под знаком «вопроса» в презентации Шавлиашвили стоял пункт посуточных квартир. В них останавливаются десятки тысяч человек, но они не входят в статистику. Например, по официальным данным, зимой в столице республики отдыхали двести тысяч человек, и только 60 процентов из них остановились в отелях.
- По нашим данным, в Казани сегодня сдаются свыше десяти тысяч квартир. Поэтому считать только туристов по тому, кто живет в отеле, это неактуальная информация. Безусловно нужно [перевести отрасль] в правовое поле. Но именно так, чтобы не убивать растущий бизнес - в диалоге с представителями этого бизнеса, чтобы эта сфера тоже помогала развитию туризма в Казани, - считает мэр Казани Ильсур Метшин.
Градоначальник поручил комитету по туризму подготовить предложения по регулированию этого сегмента рынка.
Для туристов разработают спецпрограмму
В Казани планируют не только наращивать турпоток, но и делать туризм более качественным. А еще заставить больше вкладываться в экономику города.
- Доходы от туризма должны занимать все более значимое место в экономике Казани и становиться одним из ключевых драйверов развития городской инфраструктуры, - уверен Шавлиашвили.
В комитете по туризму расписали главные цели — список дел, чтобы город стал более привлекательным для туристов. Основная задача, которую ставит перед собой город, — увеличение средней продолжительности пребывания туриста. Сегодня в Казани живут всего два дня. Даже с посещением Татарстана цифра не становится сильно больше — три дня. Как объяснил Шавлиашвили, всё дело в том, что большинство казанских туристов — россияне (иностранцев всего два процента). Как правило, больше всего город изучают те, кто живет за рубежом.
- Это закономерно. Поездка из-за рубежа практически никогда не планируется на два дня. Иностранный турист, как правило, рассматривает путешествие длиной не менее четырех дней, — привел данные спикер. — Фактически нам необходимо добавить еще один полноценный день. Наполнить его объектами посещения, новыми достопримечательностями и символами Казани.
По словам Шавлиашвили, после модернизации Казанский зооботсад выйдет на посещаемость в два миллиона человек в год. Он станет самостоятельным объектом притяжения и позволит продлить пребывание туристов в городе. Следующий день, как отметил спикер, нужно связать уже с другими локациями Татарстана. Все это в сумме даст полноценный четырёхдневный маршрут.
Кроме того, в Казани планируют преодолеть сезонность. В городе сохраняется проблема: если летом туробъекты и гостиницы загружены почти полностью, зимой востребованность падает практически в два раза.
- Наша задача – сделать Казань местом, где вся страна встречает Новый год, проводит новогодние каникулы и зимние выходные. Для этого необходимо насыщать город современными туристическими объектами. Если летом одним из них станет зооботанический сад, то зимой – каток у центра семьи «Казан». Это будет каток с одним из самых красивых видов в стране и, я уверен, в мире, – сказал Шавлиашвили.
Также в планах развивать и продвигать бренд Казани в соцсетях и создать современную систему аналитики. Последний пункт поможет быстро отслеживать, кто приезжает в город, сколько и на что он тратит деньги.
Цель - семь миллионов туристов
Казань к 2030 году планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно, пообещал Шавлиашвили. Уже сейчас при населении 1,33 миллиона человек город обслуживает в год более пяти миллионов гостей. Столица Татарстана лидирует по соотношению туристов к числу жителей среди всех городов страны. При этом в пиковые сезоны инфраструктура работает на пределе - отели и транспорт перегружены.
- Мы должны создавать инфраструктурный запас прочности, который позволит комфортно принимать растущий туристический поток без снижения качества сервиса, — заявили в мэрии.
Для решения проблемы дефицита номеров планируют строить новые гостиницы и эффективнее управлять загрузкой существующих, а также синхронизировать календарь крупных событий.
Главными проектами 2026 года станут развитие бренда Казани, запуск стратегии его продвижения, создание катка у Центра семьи «Казан», запуск нового терминала аэропорта и регулярных шаттлов. В 2027 году запланирован ввод первой очереди Казанского зооботанического сада, а в 2028 году — создание Музея современной Казани, в 2029 году — создание туристического кластера на озере Кабан.
Уже к 2030 году Казань начнет получать с путешественников по 150 миллиардов ежегодного оборота и обеспечит поступление в городской бюджет не менее семи миллиардов рублей налоговых доходов.
- Реализация этих решений позволит не только сохранить высокие темпы развития туристической отрасли, но и сделать туризм одним из ключевых факторов устойчивого развития Казани на долгие годы вперед, — добавили в комитете по туризму.
Метшин, в свою очередь, добавил, что семь миллионов туристов - серьезная планка. Чтобы удовлетворить потребности всех отдыхающих нужно создавать еще больше мероприятий федерального уровня.
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