Впервые в Казани появились квартиры в новостройках с полным дизайнерским ремонтом от застройщика. Покупатель может открыть дверь и сразу начать жить: вся мебель, техника, текстиль, шторы и даже постельное бельё уже на месте. Остаётся только выбрать стиральную машину, телевизор и кондиционер — всё остальное застройщик продумал и установил сам. Формат абсолютно новый для города и пока представлен только у «Суварстроит». Такие квартиры появились в домах в направлении Усадов.

Марсель Абдулхаев, коммерческий директор компании, рассказал, что предлагать такие готовые решения покупателям начали в закрытом формате в прошлом году. По его словам, многие желают заехать и сразу начать жить в квартире. Не тратить ещё год на дизайн-проект, поиск подрядчиков, подходящей техники и ремонт. Это экономия не только времени, но и денег — все цены зафиксированы на момент начала работ в 2025 году.

— Первый подобный опыт у нас был в «Столичном» — мы объявляли закрытые продажи квартир с готовым дизайнерским ремонтом на очень ограниченное число клиентов. За год продали порядка пятидесяти квартир. Не рассказывали об этом практически нигде и никому, жильцы остались довольны. И сейчас мы решили сделать формат массовым — в ЖК комфорт-класса «Южный парк» и бизнес-класса «Времена года», — рассказывает эксперт.

Абдулхаев отмечает: главное в таких квартирах — не отделка, а полная готовность к жизни. Семьи сразу получают всё необходимое. А благодаря продуманности планировок и эффективному использованию пространства не захочется думать об увеличении метража.

Проект стал возможным благодаря соавторству со студией дизайна «Велл Хоум». По словам основателя студии Тимура Сафарханова, по сравнению с классической отделкой под ключ эти квартиры — на совершенно другом уровне.

— У нас есть миссия, мечта — сделать так, чтобы люди могли заехать в жильё, в котором сразу начнут жить. И чтобы это жильё ещё было дизайнерски оформленным и уютным. Если мы посмотрим на рынок застройщиков, что происходит с ремонтом сейчас? Он очень базовый, самый дешёвый. Например, ламинат подбирается блестящий, с «глянцевинками». Здесь же он матовый, аккуратненький, и тональность у него не «спорит» ни с чем вокруг. Всё едино-гармонично смотрится. Старались сделать лаконичный, современный стиль. Ремонт, которого хватит на долгие-долгие годы, — рассказал Сафарханов.

Он также отмечает, что такой ремонт обойдется не дороже самостоятельного. По сути покупатель платит за дизайнерскую отделку по обычной цене. И дизайнеру, и застройщику работа с большими объемами обходится дешевле.

— У нас такой ремонт в индивидуальных проектах будет больше 150 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь мы получаем дисконты 50–55% от розничных цен — за счёт объёмов «Суварстроит» и наших проектов, — объясняет основатель студии дизайна «Велл Хоум».

Умный дом и готовые решения в ЖК «Южный парк»

В «Южном парке» сейчас продают 11 квартир с дизайнерским ремонтом (плюс готовятся ещё), это «евротрешки» и «еврочетырешки». Все варианты полностью оснащены системой «Умный дом», сценарии которого легко можно адаптировать под себя. Например, «Я дома» или «Я ухожу», чтобы при входе автоматически включался свет, выключались приборы или заранее прогревались тёплые полы. На выбор есть два стилистических решения: «Кендал натуральный» и «Денвер трюфель». Теплые бежевые оттенки идеально сочетаются с любыми материалами и текстурами, делают интерьер теплым и воздушным. Во втором случае глубокие серые тона задают выразительный контраст с теплыми акцентами, подчеркивая детали интерьера.

Квартиры показали на пресс-туре. Стоило открыть входную дверь — и свет в прихожей и гардеробной зажёгся автоматически. Датчик движения в прихожей заметил хозяина, после чего запустился сценарий умного дома. «Очень удобно, когда заходишь с пакетами: не нужно искать выключатели, особенно если дети уже спят. Свет горит ещё минуту и выключается», — рассказывает Марсель Абдулхаев.

В трёхкомнатной квартире площадью 54 «квадрата» разместили просторную прихожую и кухню-гостиную, санузел и две спальни (есть варианты и с двумя санузлами). В родительской спальне — большая кровать с подголовником, текстиль и даже автоматические жалюзи, которыми можно управлять голосом или через приложение, а также гардеробная.

Два санузла с керамогранитом крупного формата, скрытым хранением и тёплыми полами. Ламинат бельгийского производства, обои немецкого бренда с горячим тиснением — всё подобрано так, чтобы пространство выглядело гармонично и навевало ощущение уюта. Панорамное остекление открывает вид на лес и строящийся торговый центр. Все коммуникации готовы.

Система датчиков протечки может автоматически перекрыть воду при попадании влаги. Тёплые полы, радиаторы и будущие кондиционеры управляются с телефона. Также установлена система рекуперации воздуха, которая обеспечивает проветривание помещения без открытого окна — она тоже вшита в систему умного дома. Минимальная стоимость такой квартиры сейчас — 11,5 миллиона рублей.

Жизнь в «Южном парке» обретает самодостаточность с инфраструктурой: на территории уже работает детский сад, автобусы возят детей в два лицея прямо с территории комплекса. Рядом строится семейный ТРЦ (площадью 4500 «квадратов») со всем необходимым для досуга.

Уникальные планировки и премиум-материалы во «Временах года»

Во «Временах года» проект выходит на другой уровень. Журналистам показали уникальный 4-комнатный вариант площадью более 100 «квадратов» с встроенной баней, террасой и большими панорамными окнами — взгляд постоянно падает на лес.

В квартире с дизайнерским ремонтом есть кухня-гостиная, мастер-спальня с гардеробной, детская, кабинет, два санузла с теплыми полами и отдельные зоны хранения. На кухне установлен остров из кварцевого агломерата, который не впитывает яркие краски от еды и напитков и не боится ножа. Встроены винный холодильник, измельчитель отходов и дозатор для моющего средства. Полы выполнены из натурального шпона на каменной основе. Техника класса выше — словенского производства. Холодильник объёмом 280 литров и отдельная морозильная камера.

Попасть на террасу можно через кабинет. Баня оснащена печью российского производителя «Сангенс», для установки которой нанимали профильных профессионалов. Пар мелкодисперсный, камни и покрытия не обжигают. В спальнях большие зоны хранения до потолка, ортопедические матрасы, постельное бельё и возможность устройства ТВ-зоны. Окна с алюминиевым профилем и двухкамерным стеклопакетом держат тепло. Обойдётся такое счастье в 29,7 миллиона рублей.

В ЖК «Времена года» сделали одиннадцать таких квартир, сейчас в продаже восемь вариантов с разнообразными планировками. Комплекс намеренно лишили коммерческих помещений для клубного формата жизни — доставки работают, магазины в шаговой доступности на подъезде к проекту. Ближайший хаб — станция «Спортивная», с детским садом и магазинами. Близость к природе сочетается с благами цивилизации: свежий воздух, доступность города, отсутствие нужды чистить снег. До конца года инфраструктура района наполнится еще и школой в ЖК «Станция Спортивная» на 1501 место. Помимо нее в жилом комплексе уже функционирует детский сад на 220 мест.

Все квартиры доступны по стандартной и льготной ипотеке — семейной, IT-ипотеке. Ремонт, мебель и техника уже заложены в стоимость, что позволяет оформить полную сумму без дополнительных затрат на отделку. Для клиентов также доступны рассрочка и покупка через жилищный накопительный кооператив «СУВАРСОЮЗ».

