Из-за концерта из Казани до аэропорта пустят дополнительные поезда
Поезда будут ехать без промежуточных остановок.
Между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда 16 марта. В этот день в «Казань Экспо» состоится концерт, из-за чего и было принято такое решение.
- № 7602 Казань – Аэропорт отправится со станции Казань в 18:09, прибудет на станцию Аэропорт в 18:40;
- № 7603 Аэропорт – Казань поедет со станции Аэропорт в 21:42, приедет на станцию Казань в 22:10.
В ППК «Содружество» отметили, что поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Напомним, что дополнительные поезда в аэропорт запустили на ифтар. В «Казань Экспо» прохдит XIV Республиканский ифтар 13 марта.
