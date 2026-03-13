Поезда будут ехать без промежуточных остановок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда 16 марта. В этот день в «Казань Экспо» состоится концерт, из-за чего и было принято такое решение.

- № 7602 Казань – Аэропорт отправится со станции Казань в 18:09, прибудет на станцию Аэропорт в 18:40;

- № 7603 Аэропорт – Казань поедет со станции Аэропорт в 21:42, приедет на станцию Казань в 22:10.

В ППК «Содружество» отметили, что поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Напомним, что дополнительные поезда в аэропорт запустили на ифтар. В «Казань Экспо» прохдит XIV Республиканский ифтар 13 марта.

