Попробовать свои силы собираются 30 тысяч человек.

Автор фото: Даниил Шведов

Число зарегистрированных участников Казанского марафона в нынешнем году достигло рекорда - 30 тысяч человек, или 75% от запланированного количества. В спортивном мероприятии намерены участвовать представители из 31 страны.

Ожидается, что в марафоне, который состоится 1-3 мая, примут участие 40 тысяч спортсменов. Почти 11 тысяч человек выбрали дистанцию 42,2 километра. В полумарафоне собираются участвовать свыше 7 тысяч спортсмена. Более 8 тысяч человек выбрали дистанцию 10 километров и более 2 тысяч - 3 километра. Заявки на участие в детских забегах подали 989 юных бегунов.

Большая часть участников марафона - российские спортсмены. Больше всего зарегистрировано жителей Москвы и Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Нижегородской областей. Из Татарстана будет 3 тысячи участников, из них 944 - это жители Казани, уточнили организаторы.

В Казань прибудут также спортсмены из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Германии, Турции, Норвегии, Армении, Малайзии, Марокко, Мексики, Нидерландов и других государств.

- Год назад мы фиксировали 30 тысяч регистраций за две недели до старта, в этом – почти за 2 месяца. Это восторг. Бег в России набирает обороты, статус марафона на международной арене растет. В этом году мы ожидаем рекорд России от Владимира Никитина, который год назад дебютировал на марафонской дистанции в Казани. Мы признательны нашим участникам и будем стараться удивлять и радовать, – цитирует пресс-служба мэрии Казани основателя и директора СберПрайм Казанского марафона Вадима Янгирова.

Зарегистрироваться для участия в спортивном мероприятии можно на официальном сайте.

