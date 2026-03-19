Памятник XIX века приведут в порядок за счет собственника — работы продлятся до 2029 года.

Автор фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани начались долгожданные реставрационные работы в Александровском пассаже. Памятник архитектуры XIX века на улице Кремлевской приводят в порядок по требованию Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия — собственник здания из Санкт-Петербурга взялся за восстановление за свой счет.

Сейчас специалисты уже провели комплексное обследование несущих конструкций и готовят документы для противоаварийных работ. В планах — усилить перекрытия подвала, второго и третьего этажей, а также укрепить стены в самых проблемных местах.

«Александровский пассаж — один из символов Казани, и наша задача — не просто отреставрировать здание, а сохранить его историческую подлинность, — прокомментировал председатель комитета Иван Гущин. — Важно, что собственник осознал свою ответственность и приступил к работам за свой счет».

Согласно охранному обязательству, к концу 2029 года здание должны полностью отреставрировать и приспособить для современного использования, чтобы оно было доступно горожанам и туристам. До августа 2027-го предстоит привести в порядок кровлю и фасад.

Напомним, Александровский пассаж построили в 1880–1883 годах по проекту архитектора Генриха Руша. Здание сочетает элементы модерна и необарокко и является ярким образцом эклектики в историческом центре Казани.

