Городская среда
19 марта 09:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Александровский пассаж в Казани начали реставрировать

Памятник XIX века приведут в порядок за счет собственника — работы продлятся до 2029 года.

Автор фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани начались долгожданные реставрационные работы в Александровском пассаже. Памятник архитектуры XIX века на улице Кремлевской приводят в порядок по требованию Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия — собственник здания из Санкт-Петербурга взялся за восстановление за свой счет.

Сейчас специалисты уже провели комплексное обследование несущих конструкций и готовят документы для противоаварийных работ. В планах — усилить перекрытия подвала, второго и третьего этажей, а также укрепить стены в самых проблемных местах.

«Александровский пассаж — один из символов Казани, и наша задача — не просто отреставрировать здание, а сохранить его историческую подлинность, — прокомментировал председатель комитета Иван Гущин. — Важно, что собственник осознал свою ответственность и приступил к работам за свой счет».

Согласно охранному обязательству, к концу 2029 года здание должны полностью отреставрировать и приспособить для современного использования, чтобы оно было доступно горожанам и туристам. До августа 2027-го предстоит привести в порядок кровлю и фасад.

Напомним, Александровский пассаж построили в 1880–1883 годах по проекту архитектора Генриха Руша. Здание сочетает элементы модерна и необарокко и является ярким образцом эклектики в историческом центре Казани.

Ранее мы писали, что от рук вандалов в Казани пострадал Александровский пассаж. Побывавшие в этой достопримечательности города неизвестные разбили стекла и частично обрушили балкон.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.