Конкурс пройдет по 13 номинациям.

Автор фото: комитет по развитию туризма Казани

Для участия в IV Межрегиональном фестивале профессионального мастерства «Звезды гостеприимства», который пройдет в Казани с 29 по 31 марта, подано рекордное количество заявок – 327.

Они поступили из 29 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровска. Кроме того, участие в фестивале представителей особой экономической зоны «Алабуга» – специалистов из Нигерии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Танзании и Бенина - придает мероприятию международный статус.

Победителей в 13 номинациях ждет главный приз – 50 тысяч рублей, кубок и диплом от мэра города Ильсура Метшина.

Среди номинаций - «Лучший повар», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший маркетолог», «Лучший сити-блогер». Кроме того, предусмотрены отдельные категории для студентов и школьников. Помимо конкурсов участников ждет дискуссионная площадка, где будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

- Конкурс «Звезды гостеприимства» – это наш инструмент для поиска новых талантов и повышения стандартов работы. Введение в этом году лектория – наш ответ на запрос рынка: нам нужна дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, нужны свежий взгляд и новые лица. Мы инвестируем в людей, чтобы формировать новую экономику впечатлений, где каждый визит в Казань становится незабываемым, – прокомментировал директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

