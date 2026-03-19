Городская среда
19 марта 01:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На фестиваль «Звезды гостеприимства» в Казани подали рекордное число заявок

Конкурс пройдет по 13 номинациям.

Автор фото: комитет по развитию туризма Казани

Для участия в IV Межрегиональном фестивале профессионального мастерства «Звезды гостеприимства», который пройдет в Казани с 29 по 31 марта, подано  рекордное количество заявок – 327.  

Они поступили из 29 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровска. Кроме того, участие в фестивале представителей особой экономической зоны «Алабуга» – специалистов из Нигерии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Танзании и Бенина - придает мероприятию международный статус.  

Победителей в 13 номинациях ждет главный приз – 50 тысяч рублей, кубок и диплом от мэра города Ильсура Метшина.  

Среди номинаций - «Лучший повар», «Лучший официант», «Лучший бармен», «Лучший маркетолог», «Лучший сити-блогер». Кроме того,  предусмотрены отдельные категории для студентов и школьников. Помимо конкурсов участников ждет дискуссионная площадка, где будут  обсуждаться актуальные вопросы отрасли, сообщает пресс-служба казанской мэрии.  

- Конкурс «Звезды гостеприимства» – это наш инструмент для поиска новых талантов и повышения стандартов работы. Введение в этом году лектория – наш ответ на запрос рынка: нам нужна дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, нужны свежий взгляд и новые лица. Мы инвестируем в людей, чтобы формировать новую экономику впечатлений, где каждый визит в Казань становится незабываемым, – прокомментировал директор комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Ранее сообщалось, что серия концертов, посвященных празднику весны, обновления и дружбы Навруз, пройдет в Казани, на них могут попасть все желающие.

