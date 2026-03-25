В 2026 году на материально-техническое оснащение Татарской государственной филармонии имени Тукая направят 45,3 миллиона рублей. Средства выделят в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщил Минфин республики.

Отметим, что эта филармония является одной из крупнейших концертных организаций Татарстана и Казани. Она была основана 21 августа 1937 года.

В Минфине объяснили, почему деньги выделили по нацпроекту «Семья»: проект направлен в том числе на формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.

Ранее сообщалось, что на финансирование нацпроектов в Татарстане направят более 50 миллиардов рублей. Самыми затратными среди проектов считаются «Семья» и «Инфраструктура для жизни» — на каждый из них в прошлом году потрачено порядка 15 миллиардов рублей. Сейчас же на «Семью» планируют потратить 17,6 миллиарда рублей, а на «Инфраструктуру для жизни» — 19 миллиардов рублей.

