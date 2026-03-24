Проект «Кадры» потерял финансирование, теперь в приоритете «Беспилотные авиационные системы».

Автор фото: архив Лицея – инженерного центра

В Татарстане действует 11 наиональных проектов, на которые в общей сложности из федерального и республиканского бюджета в 2026 году планируют выделить 53 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году по факту на эти проекты было потрачено 46,5 миллиарда рублей, говорится в докладе замминистра финансов Татарстана Гелы Герасимовой.

Самыми затратными среди проектов считаются «Семья» и «Инфраструктура для жизни» - на каждый из них в прошлом году потрачено порядка 15 миллиардов рублей. Сейчас же на «Семью» планируют потратить 17,6 миллиардов рублей, а на «Инфраструктуру для жизни» - 19 миллиардов рублей.

Многие из проектов в своих бюджетах претерпели феноменальные изменения. Например, «Кадры», в прошлом году профинансированные на 1,2 миллиарда рублей, сейчас остаются в списке практически номинально - плановый бюджет этого проекта составляет менее 50 миллионов рублей - это теперь самый низкобюджетный нацпроект Татарстана. Сократилась также финансирование проектов «Молодежь и дети» на миллиард рублей и «Продолжительная и активная жизнь» на два миллиарда рублей.

Бюджеты всех остальных проектов, например, «Экологическое благополучие», «Туризм и гостеприимство», повысились. Самый огромный скачок совершил проект «Беспилотные авиационные системы» - его бюджет с 25 миллионов рублей вырос до двух миллиардов. «Экономика данных и цифровая трансформация государства» тоже набирает обороты - с 13 миллионов бюджет повышен до 80, то есть шестикратно. Также в «Эффективную и конкурентную экономику» вложат в три раза больше, чем годом ранее - целых 500 миллионов рублей.

Ранее Герасимова подробно рассказала, на что республика тратит свой бюджет. С начала года деньги из консолидированного бюджета Татарстана расходовались в основном на социальные нужды, практически треть расходов приходится на образовании, ещё 25 процентов от консолидированного бюджета уходит на национальную экономику.



