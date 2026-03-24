Экономика
24 марта 13:17
Автор материала:Алексей Соловьев

На финансирование нацпроектов в Татарстане направят более 50 млрд рублей

Проект «Кадры» потерял финансирование, теперь в приоритете «Беспилотные авиационные системы».

На финансирование нацпроектов в Татарстане направят более 50 млрд рублей

Автор фото: архив Лицея – инженерного центра

В Татарстане действует 11 наиональных проектов, на которые в общей сложности из федерального и республиканского бюджета в 2026 году планируют выделить 53 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году по факту на эти проекты было потрачено 46,5 миллиарда рублей, говорится в докладе замминистра финансов Татарстана Гелы Герасимовой.

Самыми затратными среди проектов считаются «Семья» и «Инфраструктура для жизни» - на каждый из них в прошлом году потрачено порядка 15 миллиардов рублей. Сейчас же на «Семью» планируют потратить 17,6 миллиардов рублей, а на «Инфраструктуру для жизни» - 19 миллиардов рублей.

Многие из проектов в своих бюджетах претерпели феноменальные изменения. Например, «Кадры», в прошлом году профинансированные на 1,2 миллиарда рублей, сейчас остаются в списке практически номинально - плановый бюджет этого проекта составляет менее 50 миллионов рублей - это теперь самый низкобюджетный нацпроект Татарстана. Сократилась также финансирование проектов «Молодежь и дети» на миллиард рублей и «Продолжительная и активная жизнь» на два миллиарда рублей.

Бюджеты всех остальных проектов, например, «Экологическое благополучие», «Туризм и гостеприимство», повысились. Самый огромный скачок совершил проект «Беспилотные авиационные системы» - его бюджет с 25 миллионов рублей вырос до двух миллиардов. «Экономика данных и цифровая трансформация государства» тоже набирает обороты - с 13 миллионов бюджет повышен до 80, то есть шестикратно. Также в «Эффективную и конкурентную экономику» вложат в три раза больше, чем годом ранее - целых 500 миллионов рублей.

Ранее Герасимова подробно рассказала, на что республика тратит свой бюджет. С начала года деньги из консолидированного бюджета Татарстана расходовались в основном на социальные нужды, практически треть расходов приходится на образовании, ещё 25 процентов от консолидированного бюджета уходит на национальную экономику.


Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
