На что тратится консолидированный бюджет Татарстана
Самая значительная статья расходов - образование.
С начала года деньги из консолидированного бюджета Татарстана расходовались в основном на социальные нужды, рассказала в своем докладе на замминистра финансов Татарстана Гела Герасимова. Практически треть расходов консолидированного бюджета в республике приходится на образовании - на эту сферу выделено почти 29 миллиардов рублей. Ещё 25 процентов от консолидированного бюджета уходит на национальную экономику.
Еще 28,5 миллиарда рублей вкладывается совокупно в социальную политику и здравоохранение с учетом средств ОМС. Немаловажными аспектами бюджета в обозначенный период стали культура, кинематография, спорт и ЖКХ. Самыми «незатратными» же оказались национальная безопасность и правоохранительная деятельность, обслуживание муниципального долга, национальная оборона и охрана окружающей среды.
Ранее на пресс-конференции об итогах исполнения консолидированного бюджета ресрублики также сообщили, что Татарстан получил уже 17,8 миллиарда рублей в качестве налогов на прибыль от различных отраслей бизнеса. Это на 5,6 миллиарда рублей меньше, чем за период с января по февраль 2025 года.
