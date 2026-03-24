Экономика
24 марта 12:31
Автор материала:Алексей Соловьев

Татарстан получит почти 93 млрд рублей из федерального бюджета

Сократилась доля софинансирования от федерации в национальных проектах и других программах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно планам, составленным на 2026 год, в бюджет Татарстана поступит 92,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, заявила замминистра финансов республики Гела Герасимова.

Наибольшая часть - порядка 80 миллиардов рублей - поступит через субсидии, то есть деньги эти могут получить организации и граждане республики для реализации различных проектов, в которых федерация будет выступать софинансирующей стороной. Субсидии часто являются безвозмездными.

Ещё девять миллиардов рублей Татарстан получит через субвенции - то есть на строго определнные цели, как, например, строительство школы. Субвенции идут строго в бюджет региона и, если они потрачены нецелевым способом, подлежат возврату.

Доля софинансирования от федерации в национальных проектах продолжает отсаваться высокой, однако в этом году сократилась на шесть процентов - с 79 до 73. В Татарстане в 2026 году профинансируется 11 национальных проектов, общий объем вложений федерального бюджета в них составит 28,8 миллиарда рублей. Также с 58 до 54 процентов сократилась и доля участия федерации в проектах и программах, не входящих в списки национальных проектов.

По итогам первых двух месяцев 2026 года в бюджет республики из федерального бюджета уже поступило 2,9 миллиарда рублей. В аналогичный период прошлого года от федерации в республику поступало на 0,3 миллиарда рублей больше.

Ранее мы со слов Герасимовой писали, что с начала года деньги из консолидированного бюджета Татарстана расходовались в основном на социальные нужды. Практически треть расходов консолидированного бюджета в республике приходится на образовании - на эту сферу выделено почти 29 миллиардов рублей. Ещё 25 процентов от консолидированного бюджета уходит на национальную экономику.


