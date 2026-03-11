Городская среда
11 марта 03:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Урбанисты считают, что в Казани необходимо обновить несколько площадок. Каких именно, своим мнением они поделились с «Вечерней Казанью».  

Так, редактор телеграм-канала «Казанец» Иван Иванов уверен, что назрела необходимость трансформации Центрального рынка и агропарка. 

- Агропарк хотя и открыт относительно недавно, но прежняя концепция уже не востребована потребителями, нужна трансформация с учетом успешного опыта других рынков, — прокомментировал он.

По мнению урбаниста Василя Закиева, потенциал для обновления есть у многих районных рынков:  они очень удобная точка для этого, поскольку люди и так регулярно туда приходят.  

- Поэтому логично ожидать, что в будущем подобные проекты могут появляться и в других крупных жилых районах Казани – там, где есть плотная застройка и поток жителей. В долгосрочной перспективе сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры, а не просто местом торговли, — считает Закиев.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейской слободе создадут этнопарк народов Татарстана «Бистә». Концепцию уже утвердили. На проект потратят четыре миллиарда рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Цены на бензин в России поползли вверх из-за конфликта на Ближнем Востоке

Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.

НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
И жнец, и на дуде игрец: подсчитана «зарплата» жен в Казани за работу дома

Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.