Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Урбанисты считают, что в Казани необходимо обновить несколько площадок. Каких именно, своим мнением они поделились с «Вечерней Казанью».
Так, редактор телеграм-канала «Казанец» Иван Иванов уверен, что назрела необходимость трансформации Центрального рынка и агропарка.
- Агропарк хотя и открыт относительно недавно, но прежняя концепция уже не востребована потребителями, нужна трансформация с учетом успешного опыта других рынков, — прокомментировал он.
По мнению урбаниста Василя Закиева, потенциал для обновления есть у многих районных рынков: они очень удобная точка для этого, поскольку люди и так регулярно туда приходят.
- Поэтому логично ожидать, что в будущем подобные проекты могут появляться и в других крупных жилых районах Казани – там, где есть плотная застройка и поток жителей. В долгосрочной перспективе сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры, а не просто местом торговли, — считает Закиев.
Ранее мы писали, что в Адмиралтейской слободе создадут этнопарк народов Татарстана «Бистә». Концепцию уже утвердили. На проект потратят четыре миллиарда рублей.
