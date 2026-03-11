В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Урбанисты считают, что в Казани необходимо обновить несколько площадок. Каких именно, своим мнением они поделились с «Вечерней Казанью».

Так, редактор телеграм-канала «Казанец» Иван Иванов уверен, что назрела необходимость трансформации Центрального рынка и агропарка.

- Агропарк хотя и открыт относительно недавно, но прежняя концепция уже не востребована потребителями, нужна трансформация с учетом успешного опыта других рынков, — прокомментировал он.

По мнению урбаниста Василя Закиева, потенциал для обновления есть у многих районных рынков: они очень удобная точка для этого, поскольку люди и так регулярно туда приходят.

- Поэтому логично ожидать, что в будущем подобные проекты могут появляться и в других крупных жилых районах Казани – там, где есть плотная застройка и поток жителей. В долгосрочной перспективе сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры, а не просто местом торговли, — считает Закиев.

Ранее мы писали, что в Адмиралтейской слободе создадут этнопарк народов Татарстана «Бистә». Концепцию уже утвердили. На проект потратят четыре миллиарда рублей.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.