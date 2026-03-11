Метшин: «Ни одна из программ капитального ремонта не была свернута»
В 13 из 163 многоквартирных домов работы уже завершены.
Капитальный ремонт в Казани идет в 63 домах из 163 запланированных на нынешний год. В 13 домах работы уже закончены. На одном из объектов - в доме № 11 по улице Восьмого Марта – побывал мэр Казани Ильсур Метшин.
Градоначальник подчеркнул, что модернизация жилого фонда – одна из приоритетных задач городских властей и, несмотря на непростое время, ни одна из программ капитального ремонта не была свернута. Мэр также поблагодарил горожан за активное участие в обсуждении проектов.
Капитальный ремонт в доме № 11 – первый с 1962 года, с момента его постройки. Работы здесь были начаты в феврале и выполнены на сегодня на 30%. Специалисты смонтировали стропильную систему, уложили гидроизоляцию, заменили окна и наполовину — электрику, холодное водоснабжение и канализацию.
Впереди – установка новых входных дверей.
Фасад дома сделают в едином архитектурном стиле с соседним зданием, где капитальный ремонт провели в 2023 году. После завершения ремонтных работ управляющая компания начнет приводить в порядок подъезды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее мы писали, что рядом с фабрикой Алафузова в Казани построят жилой квартал. Здесь создадут международный социально-культурный кластер.
