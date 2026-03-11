Депутаты переживают из-за роста цен на жилье, а каждый 15-й дом ИЖС сдается с нарушением сроков. Беспокоят парламентариев и миллионные долги сирот после получения жилья - даже звучали предложения превратить детдома в кадетские школы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Рынок жилья многогранный — затрагивает каждого гражданина. Наше государство озабочено тем, что цены на «квадраты» очень высоки, это приводит к уменьшению спроса, — признавал стоимость «квадрата» на заседании комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

Цена «квадрата» в Казани колеблется от 189 тысяч рублей и до миллиона в элитных домах. Но, по словам чиновника, министерство ратует и работает над тем, чтобы больше строилось именно доступное жилье.

Рекордные темпы строительства



Татарстан традиционно в лидерах по строительству жилья по России. Особенно это заметно в разрезе динамики за последние годы. Во времена Советского Союза республика строила около 1,3 миллиона квадратных метров в год, в 2004 году — уже более 1,56 миллиона. В 2025 году планка достигла 3,175 миллиона «квадратов» — это абсолютный рекорд.

- Многого удалось достичь и в прошлом году в Татарстане. По России мы пятые. А по ПФО, я считаю, у нас отрыв — почти на 500 тысяч квадратных жилья больше, чем у наших уважаемых соседей, которых мы очень любим и уважаем. Но, тем не менее, такая у нас конкуренция, — хвастался Гимаев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Настроили много, а что именно? Перечисляем: 110 многоквартирных домов на 952 тысячи «квадратов», 44 многоэтажки в рамках программы социальной ипотеки и 17,8 тысячи домов ИЖС. В среднем один татарстанец обеспечен 31 квадратным метром. По словам замминистра, в этом году тоже хотят построить не менее 3,175 миллиона «квадратов». На сегодня уже сдали треть плана — 1136 тысяч квадратных метров жилья.

Кстати, вырос и градостроительный потенциал — на 12%. Если год назад для застройки годились 5,7 миллиона квадратных метров, на начало марта — уже 6,3 миллиона. Стало и больше разрешений на строительство.

ИЖС: бум и недострои

Растет в республике и индивидуальное жилищное строительство. В 2025 году построили 2,4 миллиона квадратных метров частных домов. Как отметил Гимаев, повлиял на желание иметь собственный дом ковид. Рост случился и в январе этого года — из-за изменения правил по семейной ипотеке. Теперь на одну семью дают только один льготный кредит. Кроме того, теперь оба супруга должны выступать созаемщиками.

Есть и другая сторона ИЖС. Напомним, проблемы с мошенничеством в сфере строительства частных домов начались в России в 2023 году — жители брали льготные ипотеки на стройку по госпрограммам. Банки не проверяли застройщиков и проводили сомнительные операции, и сотни человек из Татарстана и России остались с многолетней ипотекой на дом, но без самого жилья.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- У нас по поручению Минстроя России ведется мониторинг строительства ИЖС. Чтобы не было того позорного явления, которое есть сейчас в Татарстане, — пояснил Гимаев.

Сейчас сроки сдачи нарушены для 1273 домов республики — 795 из них до сих пор не достроены, 478 все же ввели. Больше всего попавшихся на недобросовестности застройщиков, а это почти 10 тысяч домов, строятся хозяйственным способом — своими силами. Но и тут каждый 15-й дом возводится с нарушением сроков.

Качество строительства падает?

Другая проблема — некачественное строительство. В Татарстане продолжают жаловаться на нововведенное жилье, сообщил начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин. В прошлом году таких обращений поступило 66. За первые месяцы 2026 года жители пожаловались уже 24 раза.

- У нас достаточно серьезное количество обращений по вновь введенному жилью, его качеству. Конечно, на фоне введенных 20 тысяч это не так много, но все же, — отметил глава ГЖИ.

Так, в альметьевской новостройке на Гафиятуллина, 48 уже не работают система вентиляции и лифты, а из крана течет серая вода. По словам Тыгина, там просто небезопасно. Жалуются и в Казани — проблема есть у жителей дома на Спортивной, 1.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- У нас очень много обращений по новому жилому фонду, по промерзанию стен. Здесь понятно, что что-то не то с проектными решениями. Но вот представьте, люди платят сейчас сумасшедшую ипотеку: доход существенный отдают банку, а у них стены промерзают, лифты не работают и прочее, — настаивал Тыгин.

Не забывают и про детей-сирот

Всего с 2013 года жилье в Татарстане получили почти 5,8 тысячи сирот. Ранее в среднем жилье получали около 300 нуждающихся в год, а с 2020-го — все 600. В этом году для татарстанских сирот планируют построить 51 дом, а также купить 641 квартиру, рассказала начальник отдел опеки, попечительства и педагогической поддержки Минобрнауки республики Анжелика Бычкова.

Возникла и новая проблема: в Татарстане резко выросло число детей-сирот. Сейчас в республике насчитывается 4135 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. В среднем каждый год прибавляется по 500—700 сирот, но в 2025 году осиротели 905 маленьких жителей Татарстана.

В основном сиротами становятся из-за того, что родители ведут асоциальный образ жизни. Следующая причина – смерть родителей. Все дело в том, что в неблагополучных семьях чаще всего много детей — из одной семьи разом забирают нескольких несовершеннолетних, что отражается на статистике.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»



- Я понимаю, что мы, к сожалению, не сможем избежать смерти родителей, но с остальным надо работать, — отметил председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.



Есть среди получивших квартиры сирот и другая проблема — большие долги за ЖКУ. Такие имеют около 10 процентов всех сирот. Сейчас сумма достигла 60 миллионов рублей.

- Не получится ли, что в 18 лет мы оставляем ребенка с жильем, но без дохода? — спросил Тыгин.

- Долги растут как грибы после дождя, никто их не поглощает, — продолжал Гимаев.

На это Бычкова ответила, что после детдомов не бросают, а продолжают поддерживать. А член комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Эдуард Галеев начал предлагать превратить детдома в кадетские школы…

Кроме того, квартиры дают и «аварийщикам» — сейчас в Казани расселения ждут жильцы 106 домов. Они переселяются в жилье по соцнайму, а затем приватизируют эти квартиры.