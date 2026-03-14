На эти деньги обновят потолки, стены, туалеты, электрику и отопление на втором этаже, а также купят мебель и благоустроят территорию.

В здании Госалкогольинспекции Татарстана на улице Хади Такташа начнется капитальный ремонт второго этажа. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчику предстоит обновить потолки, полы и стены, привести в порядок туалеты, электрику, окна и систему отопления. В смету также включены покупка мебели, оборудования, инвентаря и благоустройство прилегающей территории.

На все работы выделено 2,1 миллиона рублей. Завершить ремонт планируют до 31 июля текущего года.

Интересно, что это не первый ремонт в этом здании: ранее, в январе 2026 года, здесь уже обновляли первый и четвертый этажи, конференц-зал, фасад и кровлю. Теперь очередь дошла до второго этажа.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что ни одна из программ капитального ремонта не была свернута. В 13 из 163 многоквартирных домов работы уже завершены.

