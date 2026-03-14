В здании Госалкогольинспекции Татарстана проведут капремонт за 2,1 млн рублей
На эти деньги обновят потолки, стены, туалеты, электрику и отопление на втором этаже, а также купят мебель и благоустроят территорию.
В здании Госалкогольинспекции Татарстана на улице Хади Такташа начнется капитальный ремонт второго этажа. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно контракту, подрядчику предстоит обновить потолки, полы и стены, привести в порядок туалеты, электрику, окна и систему отопления. В смету также включены покупка мебели, оборудования, инвентаря и благоустройство прилегающей территории.
На все работы выделено 2,1 миллиона рублей. Завершить ремонт планируют до 31 июля текущего года.
Интересно, что это не первый ремонт в этом здании: ранее, в январе 2026 года, здесь уже обновляли первый и четвертый этажи, конференц-зал, фасад и кровлю. Теперь очередь дошла до второго этажа.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что ни одна из программ капитального ремонта не была свернута. В 13 из 163 многоквартирных домов работы уже завершены.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.