Когда в общественном транспорте Казани отключат отопление
Речь идет о троллейбусах и трамваях.
В наземном общественном транспорте Казани — в троллейбусах и трамваях — отопление отключат ориентировочно 1 апреля. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
Окончательное решение по этому поводу будет принято на совещании в среду, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в транспорте Казани становится все больше «зайцев». Безбилетники пытаются скрыться от контролеров, выпрыгивая из дверей прямо на ходу, однако в исполкоме недоумевают, к чему такие жертвы. Напомним, штраф за неоплаченный билет составляет 2500 рублей.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.