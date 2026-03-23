Городская среда
23 марта 14:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда в общественном транспорте Казани отключат отопление

Речь идет о троллейбусах и трамваях.

Когда в общественном транспорте Казани отключат отопление

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В наземном общественном транспорте Казани — в троллейбусах и трамваях — отопление отключат ориентировочно 1 апреля. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Окончательное решение по этому поводу будет принято на совещании в среду, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в транспорте Казани становится все больше «зайцев». Безбилетники пытаются скрыться от контролеров, выпрыгивая из дверей прямо на ходу, однако в исполкоме недоумевают, к чему такие жертвы. Напомним, штраф за неоплаченный билет составляет 2500 рублей.

