В самом необычном храме Татарстана появятся новые залы. Как и прежде, все на деньги благотворителей. Рассказываем, как изменится один из самых известных туристических объектов города.

Вселенский храм стоит разноцветным пятном среди обычных частных домиков в селе Старое Аракчино. Блестят купола, возвышаются минареты, а у входа встречают сфинксы. Осмотр начинается у туристов еще на улице: экскурсовод водит людей по периметру. Не спеша по забору прогуливается и кошка — это Марго, которая живет в храме, ходит на йогу и за людьми.

- Это не религиозный объект, никаких религиозных обрядов здесь не проводится, — объяснял нам помощник руководителя храма Фарид Хайруллин, встречавший гостей. — Это открытое творческое и туристическое пространство. Главный посыл — объединение людей через искусство и культуру.

Как создавался храм

Строили храм два брата-художника - Ильдар и Ильгиз Хановы. Идея создания места - Ильдара. Начал возводить комплекс еще в 1994 году, и, что интересно - прямо вокруг собственного дома. С каждым годом здание обрастало новыми башнями и залами. После его смерти в 2013 году дело продолжил младший брат — иконописец Ильгиз Ханов.

- Братья родились в мусульманской семье, по убеждениям ближе к буддизму. А младший ещё и крестился. Люди необычные, так и место необычное, - рассказывает Хайруллин. - А Ильдар занимался

целительством, знахарством китайской, тибетской медицины. Бывало, даже по 100, по 150 человек в день принимал больных и страждущих. Помогало, не помогало, верить — не верить — оставляю за вами - отмечал помощник руководителя.

Долгое время храм был закрыт от туристов. Всё изменилось после пожара, в 2017 году, когда сгорела часть построек и архив художника. Тогда двери места «пришлось открыть», чтобы содержать и развивать комплекс. Пришлось разбираться в символах и заново писать историю места, отметил Хайруллин.

Здание внутри — целый лабиринт с новыми проходами, лестницами и входами. Но всё начинается с небольшого фойе. Хайруллин вел группу из журналистов по каждому залу — каждый переход подкреплялся всё новыми рассказами обо всем, что есть внутри нового помещения.

Первый зал посвящен древним и языческим религиям, второй — тайным сообществам, третий — православию. Четвертый зал посвящен Древнему Египту — внутри копия саркофага Тутанхамона, следующий — татарская национальная галерея. В комнате находится рисунок правительницы Казанского ханства Сююмбике вместе с сыном, рядом кукла Екатерины Второй. А по периметру комнаты висит 12 портретов татарской женщины — все это работы Ильгиза Ханова. Задумка работ такая — Сююмбике упала и раскололась на 12 частей. Также в одну из работ автор вложил образ покойной матери.

Шестой зал — католический, украшенный витражами со святыми. Еще есть зал-трансформер с отличной акустикой, здесь играют концерты. В зрительном зале — десятки стульев, а на сцене стоит настроенное фортепиано и часть былого органа. За ним — мемориальный зал Ильдара Ханова. Здесь не только его рисунки, но и произведения других авторов. На стенах также и фотографии с известными людьми — Евтушенко, Вознесенским, Золотухиным. Ещё в 1974 году они обсуждали идею Вселенского храма. Есть даже дарственная надпись: «Ильдару на строительство Вселенского храма». Очень ярким вышел буддийский Дацан. Помогают и случайные меценаты.

- Когда делали зал Кришны, пришел человек, спросил: «Можешь зал Шивы сделать?», я и согласился. Он по 100–150 тысяч давал, и вышел прекрасный зал», — вспоминает Ханов.

Как преобразится храм?

Сейчас к открытию готовят сразу два новых зала - «Мезоамерику» и зал народов Поволжья. Второй практически завершен - нас встречают резные колонны, стеклянный потолок, плитка. А в центре зала будет аквариум.



- В центре зала будет аквариум красными рыбами - китайскими карпами будут. Мы уже выращиваем их. По залу будет 12 портретов великих татар. Например, Габдулла Тукай, - рассказал Хайруллин.

Здесь будет представлена история татар, чувашей, марийцев, удмуртов. На стенах разместят 12 барельефов великих татар, включая Габдуллу Тукая и Салиха Сайдашева. Сам Ильгиз Ханов объяснил открытие зала тем, что культура поволжских народов постепенно исчезает, забывается и язык.

Зал «Мезоамерика» познакомит гостей с культурами ольмеков, майя, ацтеков и других народов Центральной Америки. В центре зала установлена огромная каменная голова — копия артефактов, найденных на местах обитания коренных американских народов.

- Здесь можно увидеть пирамиду майя, на стенах уже есть тематические фрески. Все эти народы объединяла языческая культура, религия, пирамиды, - объясняет спикер.

Оба зала планируют открыть для посетителей в начале лета. Работы ведутся силами энтузиастов и волонтеров. Сколько их точно — неизвестно. На вопрос: «откуда деньги?» Ильгиз Ханов говорит - «от бога».

Храм собирает 350 тысяч туристов ежегодно

Сегодня храм — одна из самых необычных достопримечательностей Казани. Ежегодно его посещают по 350 до 400 тысяч человек. Но и эти цифры лишь оценочные - смотрят по продажам билетов и экскурсий, но многие туристы просто приходят посмотреть на комплекс снаружи. Кстати, приезжают не только местные жители, но и туристы из Китая, Индии, Беларуси.

- Важно рассматривать его именно как культурный объект, который поддерживает тренд на единство народов, - отмечает представитель Госкомитета РТ по туризму. - Мы поддерживаем такие проекты информационно. Проводим рекламные туры для прессы и туроператоров из других регионов и стран, включаем в выставочные материалы. Есть и конкурсная поддержка — на приобретение туристского оборудования или проведение мероприятий. Но это работает, если сами собственники проявляют инициативу.

Сам Ханов отмечает, государство помогает тем, что не мешает. В будущем Ильгиз Ханов мечтает построить готический собор и музей «прошлого, настоящего и будущего» с искусством Атлантиды. Но пока все упирается в финансы и землю.