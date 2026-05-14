Движение по улице Муштари в Казани перекроют почти на месяц
На участке будет идти строительство тепловых сетей.
По улице Муштари в Казани почти на месяц введут ограничение движения транспорта. Причина тому - работы по строительству тепловых сетей.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, временная мера будет действовать с 20:00 18 мая по 24:00 11 июня. Будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Муштари, в районе здания № 14.
Горожанам напомнили, что информацию об ограничениях движения в связи с ремонтными работами можно прочитать в специальном разделе.
Ранее сообщалось, что на два месяца перекроют дорогу на улице Голубятникова в Казани. Причина — ремонт тепловых сетей.
