Городская среда
5 августа 14:30
Автор материала:
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Алина Камалютдинова

Журналист

Исторический квартал «Полукамушки» превратится в общественно-событийный центр

На всероссийском хакатоне «Города» выбрали концепцию развития территории.

Исторический квартал «Полукамушки» превратится в общественно-событийный центр

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Исторический квартал «Полукамушки» может стать общественным, событийным и просветительским центром. Такую концепцию развития выбрали на всероссийском урбанистическом хакатоне «Города».

Концепция направлена на сохранение исторической ценности территории и при этом на насыщение её новой общественной жизнью.

Ключевая идея проекта — создать центр, который одновременно станет событийной и просветительской площадкой.

Проект предполагает создание трёх пространств в муниципальных зданиях: апарт‑отеля, событийного зала и общественно‑культурного здания «Полукамушки». В других домах разместятся коммерческие точки. Ожидается, что симбиоз исторической застройки и современной инфраструктуры станет импульсом для развития жизни района.

Архитекторы и урбанисты, работавшие над проектом, определили, что стоимость строительства одного здания составит 28 миллионов рублей. Реализация проекта позволит открыть 45 новых бизнесов и обеспечить поток порядка 1200 посетителей в день.

Ранее помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что для защиты квартала потребовалось объединить общественные силы — важную роль в этом сыграло региональное отделение движения ВООПИК. Ещё тогда благодаря широкой общественной поддержке удалось сформировать позитивный образ территории как ценного пространства и донести эту позицию до руководства республики.

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