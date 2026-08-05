Исторический квартал «Полукамушки» превратится в общественно-событийный центр
На всероссийском хакатоне «Города» выбрали концепцию развития территории.
Исторический квартал «Полукамушки» может стать общественным, событийным и просветительским центром. Такую концепцию развития выбрали на всероссийском урбанистическом хакатоне «Города».
Концепция направлена на сохранение исторической ценности территории и при этом на насыщение её новой общественной жизнью.
Ключевая идея проекта — создать центр, который одновременно станет событийной и просветительской площадкой.
Проект предполагает создание трёх пространств в муниципальных зданиях: апарт‑отеля, событийного зала и общественно‑культурного здания «Полукамушки». В других домах разместятся коммерческие точки. Ожидается, что симбиоз исторической застройки и современной инфраструктуры станет импульсом для развития жизни района.
Архитекторы и урбанисты, работавшие над проектом, определили, что стоимость строительства одного здания составит 28 миллионов рублей. Реализация проекта позволит открыть 45 новых бизнесов и обеспечить поток порядка 1200 посетителей в день.
Ранее помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что для защиты квартала потребовалось объединить общественные силы — важную роль в этом сыграло региональное отделение движения ВООПИК. Ещё тогда благодаря широкой общественной поддержке удалось сформировать позитивный образ территории как ценного пространства и донести эту позицию до руководства республики.
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