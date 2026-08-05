Реконструкция поможет решить проблему стихийной парковки на площадке у памятника Бутлерову.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики наполовину завершены работы по реконструкции входной группы в Ленинский сад. Специалисты уже убрали старое покрытие, провели бетонные работы, проложили освещение и автополив. Сейчас вокруг памятника Бутлерову укладывают брусчатку. Открыть обновленный вход планируют ко Дню города и республики, то есть к 30 августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы делаем это место более красивым и безопасным: меняем схему движения транспорта, чтобы защитить пешеходную зону, расширяем зеленую территорию и устанавливаем современное освещение», — рассказал глава города Ильсур Метшин.

Обновление поможет решить давнюю проблему Ленинского сада и исключить стихийную парковку у памятника Бутлерову. Авто мешали пешеходам и портили вид исторической локации. Теперь у монумента появятся гранитные столбики с декоративной цепью, а улица Профессора Нужина стала односторонней — проехать можно только на Кремлевскую к КСК «Уникс», для чего расширили проезжую часть. Вдоль дороги появятся официальные места для парковки.

Реконструкция проходит на территории площадью 1,7 тысячи «квадратов». После ее завершения пространство должно стать точкой притяжения для студентов, жителей и гостей Казани.

Ранее мы писали, что исторический квартал «Полукамушки» в Зеленодольске имеет шанс стать общественным, событийным и просветительским центром. Проект предполагает обустройство трех пространств: апарт‑отеля, событийного зала и общественно‑культурного здания.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.