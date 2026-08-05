В Казани выбирают направление развития квартала «Полукамушки» в Зеленодольске
Помощник главы Татарстана Олеся Балтусова рассказала об истории борьбы за сохранение квартала.
История противостояния и созидания в историческом квартале «Полукамушки» началась в 2014 году. Об этом на презентации концепций развития квартала в рамках хакатона «Города» напомнила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.
По словам спикера, для защиты квартала потребовалось объединить общественные силы — важную роль в этом сыграло региональное отделение движения ВООПИК. Ещё тогда благодаря широкой общественной поддержке удалось сформировать позитивный образ территории как ценного пространства и донести эту позицию до руководства республики. В результате раис Татарстана Рустам Минниханов выделил средства на разработку концепции развития квартала.
За эти годы первую линию квартала удалось восстановить. Сейчас они используются как жилые дома.
Однако остальная часть нуждается в реконструкции. На всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» архитекторы представили два разных направления развития исторического квартала. Выбранная концепция будет дорабатываться и использоваться для обновления «Полукамушков».
Ранее мы писали, что в «Полукамушках» появится фонтан и яблоневый сад. Обновление исторического квартала сочетает реставрацию зданий, благоустройство территории и формирование комфортной городской среды. Сейчас полностью восстановлены шесть домов, ещё несколько объектов находится на разных этапах реконструкции. В отдельных зданиях уже завершены кровельные работы, в других — воссозданы деревянные этажи. Часть построек готовят к следующему этапу восстановления.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.