Помощник главы Татарстана Олеся Балтусова рассказала об истории борьбы за сохранение квартала.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

История противостояния и созидания в историческом квартале «Полукамушки» началась в 2014 году. Об этом на презентации концепций развития квартала в рамках хакатона «Города» напомнила помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

По словам спикера, для защиты квартала потребовалось объединить общественные силы — важную роль в этом сыграло региональное отделение движения ВООПИК. Ещё тогда благодаря широкой общественной поддержке удалось сформировать позитивный образ территории как ценного пространства и донести эту позицию до руководства республики. В результате раис Татарстана Рустам Минниханов выделил средства на разработку концепции развития квартала.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

За эти годы первую линию квартала удалось восстановить. Сейчас они используются как жилые дома.

Однако остальная часть нуждается в реконструкции. На всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» архитекторы представили два разных направления развития исторического квартала. Выбранная концепция будет дорабатываться и использоваться для обновления «Полукамушков».

Ранее мы писали, что в «Полукамушках» появится фонтан и яблоневый сад. Обновление исторического квартала сочетает реставрацию зданий, благоустройство территории и формирование комфортной городской среды. Сейчас полностью восстановлены шесть домов, ещё несколько объектов находится на разных этапах реконструкции. В отдельных зданиях уже завершены кровельные работы, в других — воссозданы деревянные этажи. Часть построек готовят к следующему этапу восстановления.

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