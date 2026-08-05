Городская среда
5 августа 18:58
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«Вечерняя Казань»

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У входа в Ленинский сад в Казани высадят 800 кустарников

Также на территории у парка появятся 15 деревьев.

У входа в Ленинский сад в Казани высадят 800 кустарников

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республике полным ходом идет реконструкция входной группы у Ленинского сада. Для жителей планируют создать облагороженную зону отдыха — там высадят 816 кустарников и 15 деревьев, в том числе вязы, сирень, клен, калина, кизильник и лещина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Надеемся, что обновленное пространство придется по душе как жителям Казани, так и нашим студентам, и гостям столицы», — поделился глава города Ильсур Метшин.

Также на территории появятся новые опоры, уличные фонари и система художественной подсветки деревьев и памятника. Посетители смогут отдохнуть на восьми скамейках, а для безопасности установят систему видеонаблюдения. Создатели концепции также решили подчеркнуть историческую составляющую пространства, где установят стенд с информацией о научных достижениях химика Александра Бутлерова.

Напомним, что сквер планируется открыть ко Дню города и республики. Реконструкция призвана решить давнюю проблему входной группы и убрать стихийную стоянку рядом с монументом. Ради этого улицу Профессора Нужина сделают односторонней.

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