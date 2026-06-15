Городская среда
15 июня 22:15
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«Вечерняя Казань»

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Казань продолжает избавляться от нелегальных торговых точек

В планах - проведение «народной инвентаризации».

Казань продолжает избавляться от нелегальных торговых точек

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

В рамках работы по ликвидации нелегальных торговых точек с начала нынешнего года в Казани демонтированы 75 незаконных объектов. 15 из них находились на придомовых территориях многоквартирных домов,  рассказал на деловом понедельнике председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.  

- Этого бардака стало меньше, но он, к сожалению, еще остается. Они оставляют после себя бардак – мусор, пустые тары и контейнеры. Люди не хотят ни за что платить, и, конечно, нам с ними не по пути, -  прокомментировал итоги работы по незаконной и несанкционированной торговле Ильсур Метшин, попросив контролировать этот вопрос.  

По словам Руслана Фазылянова, для оперативного выявления незаконных объектов комитет собирается провести «народную инвентаризацию»: собирать оперативную информацию жителей о нестационарных торговых точках через специализированный чат-бот.  

На сегодня вместе с представителями районных администраций проведено 70 рейдов. В итоге к административной ответственности привлечено около 1,2 тысячи нарушителей, которых оштрафовали на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.  

Помимо изъятия товара и орудий торговли злостным нарушителям, уклоняющимся от уплаты штрафов, грозит задержание и административный арест на срок до 15 суток, напомнил Руслан Фазылянов, подчеркнув, что в преддверии летнего сезона контроль будет усилен.

Ранее казанцам перечислили все дороги, которые перекрывают на саммит АСЕАН. Ограничения действуют до 20 июня.

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