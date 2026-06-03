Метшин возмутился «ужасом 20-летней давности», который ездит до аэропорта
Обсудили вопросы транспортной инфраструктуры перед крупнейшим международным событием этого года.
В преддверии саммита Россия — АСЕАН в оперштабе обсудили транспортную инфраструктуру. В частности, власти увидели то, на что долго закрывали глаза. К примеру, планируется заменить автобусы, курсирующие по маршруту до аэропорта, на более современный транспорт.
«Ну как это? Какие они «ПАЗы» выводят на дороги! Коллегам из министерства транспорта не мешало бы свои прямые полномочия своими глазами увидеть. Это ужас двадцатилетней давности», – возмутился мэр Казани Ильсур Метшин.
Аэропорт находится в ведении администрации Лаишевского района. Градоначальник отметил, что воздушная гавань - достояние республики, и столицы в том числе.
Также обследовали железнодорожные составы. Было решено, что на период проведения саммита для перевозки гостей и участников выведут дополнительные современные вагоны.
Ранее сообщалось, что из-за саммита Россия - АСЕАН на четыре дня перекроют улицы в центре Казани. Ограничат в том числе стоянку транспортных средств.
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