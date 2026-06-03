Казанцев предупредят об изменениях в маршрутах транспорта во время форума АСЕАН
Помимо этого, ограничения коснутся территорий возле Казанской ратуши, IT-парка имени Башира Рамеева, театра имени Камала, агропромышленного парка «Казань», ЦУМа, Казанского ипподрома, станций метрополитена и гостиниц.
В Казани во время проведения форума Россия — АСЕАН возможны изменения схем маршрутов общественного транспорта из-за введения временных ограничений движения. Об этом стало известно в ходе совещания в мэрии, передает пресс-служба исполкома.
О возможных изменениях в маршруте движения казанцам будут сообщать через СМИ.
Также ограничения движения транспорта планируются возле Казанской ратуши, IT-парка имени Башира Рамеева, театра имени Камала, агропромышленного парка «Казань», ЦУМа, Казанского ипподрома, станций метрополитена и гостиниц, где разместят участников саммита.
Движение и стоянка транспортных средств, перевозящих опасные грузы, ограничат на время саммита. На транспортных предприятиях будет усилен пропускной режим, с персоналом проводятся дополнительные инструктажи по вопросам безопасности и культуры обслуживания пассажиров.
Помимо этого, стало известно, что в городе перед форумом приведены в порядок 342 дорожных знака, очищены и окрашены 266 опор дорожных знаков и 257 шкафов управления светофорными объектами.
Ранее сообщалось, что в Казани проверили кафе и рестораны, находящиеся на маршрутах форума АСЕАН. 72 летние веранды были приведены в надлежащее состояние.
Саммит пройдет с 17 по 19 июня. В нем примут участие главы государств и правительств стран — членов ассоциации.
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