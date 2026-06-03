В Казани проверили кафе и рестораны, находящиеся на маршрутах форума АСЕАН
72 летние веранды были приведены в надлежащее состояние.
Проверка 108 предприятий общественного питания, расположенных на маршрутах следования гостей саммита АСЕАН и в непосредственной близости от них, завершилась в Казани. Об этом стало известно на совещании под руководством мэра города Ильсура Метшина, передает портал мэрии.
Также 72 летние веранды при заведениях были приведены в надлежащее состояние. Особое внимание уделялось качеству обслуживания гостей, организации работы заведений, состоянию интерьеров и экстерьеров. Проверялось наличие меню на иностранном языке и навыки коммуникации при работе с иностранцами.
С руководителями заведений обсудили вопросы обеспечения качества обслуживания в дни проведения саммита, строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил благоустройства прилегающих территорий.
Ильсур Метшин поручил контролировать нестационарные торговые объекты, которые, по его словам, живут «в какой-то параллельной реальности». Именно на них должно быть сосредоточено особое внимание.
Ранее сообщалось, что участие Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани прорабатывается. Саммит пройдет с 17 по 19 июня. В нем примут участие главы государств и правительств стран — членов ассоциации, а также представители профильных министерств и региональных объединений.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.