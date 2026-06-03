72 летние веранды были приведены в надлежащее состояние.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Проверка 108 предприятий общественного питания, расположенных на маршрутах следования гостей саммита АСЕАН и в непосредственной близости от них, завершилась в Казани. Об этом стало известно на совещании под руководством мэра города Ильсура Метшина, передает портал мэрии.

Также 72 летние веранды при заведениях были приведены в надлежащее состояние. Особое внимание уделялось качеству обслуживания гостей, организации работы заведений, состоянию интерьеров и экстерьеров. Проверялось наличие меню на иностранном языке и навыки коммуникации при работе с иностранцами.

С руководителями заведений обсудили вопросы обеспечения качества обслуживания в дни проведения саммита, строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил благоустройства прилегающих территорий.

Ильсур Метшин поручил контролировать нестационарные торговые объекты, которые, по его словам, живут «в какой-то параллельной реальности». Именно на них должно быть сосредоточено особое внимание.

Ранее сообщалось, что участие Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН в Казани прорабатывается. Саммит пройдет с 17 по 19 июня. В нем примут участие главы государств и правительств стран — членов ассоциации, а также представители профильных министерств и региональных объединений.

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