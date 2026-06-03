Для делегаций Россия — АСЕАН в Казани подготовили номера президентского уровня
Гостей разместят в 13 отелях.
Делегации, прибывшие на саммит Россия — АСЕАН, разместят в 13 отелях с номерами президентского уровня. Напомним, что на мероприятие съедутся 13 делегаций, включая представителей 11 государств – членов АСЕАН.
А для всех остальных участников события, включая представителей СМИ, задействуют около 30 отелей города. Как рассказал директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили, в гостиницах прошли проверки. Был выявлен ряд замечаний, требовавших оперативного устранения. Большинство из них удалось решить в кратчайшие сроки.
В отелях обновили номерной фонд, благоустроили территории и выполнили необходимые ремонтные работы. Например, в гостинице «Биляр» реконструировали номера и модернизировали отдельные этажи. Подобные мероприятия прошли и на других объектах размещения.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что участие российского лидера Владимира Путина в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани, прорабатывается.
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