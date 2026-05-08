Городская среда
8 мая 17:59
«Вечерняя Казань»

В День Победы казанское метро продлит работу до 00:30

На линию выйдут дополнительные поезда, чтобы все жители и гости города добрались домой после праздничного салюта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Метрополитен в Казани усилит режим работы 9 Мая. Поезда, в том числе дополнительные, будут ходить до 00:30, чтобы все пассажиры доехали до дома после вечернего салюта. Об этом предупреждает пресс-служба Метроэлектротранса.

Троллейбусы будут ходить по расписанию выходного дня 9, 10 и 11 мая. При этом троллейбус № 2 в День Победы на линию не выйдет. Он начнет ходить с момента открытия «Площади Тысячелетия» 10 мая, а маршрут № 7 будет ходить до вокзала с момента открытия улицы Ташаяк. До этого момент он будет доезжать до Речного порта.

Во время шествия Бессмертного полка (с 11:00 до 17:00) маршруты № 3, 5, 7 будут разворачиваться после остановки «ЦПКиО имени Горького» напротив
церкви святой великомученицы Варвары. Троллейбус № 8 будет курсировать от Деревни Универсиады до остановки «Сквер имени Габдуллы Тукая».

Ранее сообщалось, что в День Победы в Казани изменятся маршруты и другого общественного транспорта. В частности, будут закрыты автобусы № 28 и 28а.

