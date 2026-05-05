Городская среда
5 мая 08:54
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

В Казани ещё 12 светофоров подключат к умной системе управления движением

Число интеллектуальных перекрёстков вырастет до 269, а на Большой Красной тестируют защиту пешеходов.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В 2026 году в Казани к автоматизированной системе управления дорожным движением добавят 12 новых светофорных объектов. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Сейчас система четвёртого поколения собирает данные в реальном времени почти с тысячи транспортных детекторов и 400 камер видеонаблюдения. Вся информация стекается в центральный диспетчерский пункт и помогает автоматически координировать работу групп светофоров, разгружая городские улицы. На данный момент к системе подключены 360 перекрёстков. После ввода новых 12 точек число «интеллектуальных» перекрёстков достигнет 269, и все они будут работать в единой цифровой среде.

Помимо этого, в городе тестируют и новые решения для безопасности. На пересечении улиц Большой Красной и Толстого запустили пилотный проект — интеллектуальный комплекс для нерегулируемого пешеходного перехода. Он замечает вышедшего на дорогу человека, подаёт сигнал водителям световой сигнализацией и заодно фиксирует на видео тех, кто не пропускает пешеходов.

Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети.

