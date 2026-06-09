В Казани на День России перекроют центр, у «Чаши» нельзя будет парковаться
Часть улиц закроют до утра 13 мая.
В День России, 12 июня, в Казани ограничат движение по нескольким центральным улицам. Это связано с праздничными мероприятиями, постановление уже подписано в исполкоме.
С шести вечера до одиннадцати ночи при необходимости перекроют проезжую часть по улице Батурина — от Карла Маркса до Кремлёвской дамбы. В это же время могут закрыть проезд по Большой Красной — от Миславского до Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до Батурина.
Более длительное ограничение ждёт улицу Сибгата Хакима — от Декабристов до Абсалямова, а также улицу Бондаренко — от Солдатской до Сибгата Хакима. Их перекроют с полуночи 12 июня до полудня 13 июня. На этот же период полностью закроют парковочную зону возле Центра семьи «Казан». Водителям советуют заранее продумывать маршруты.
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