Культура
4 августа 22:53
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«Вечерняя Казань»

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Флигель в татарстанском музее-заповеднике обрел исторический облик

Реставраторы восстанавливали деревянный объект два года.

Флигель в татарстанском музее-заповеднике обрел исторический облик

Автор фото: Госкомитет РТ по охране ОКН

Восстановление деревянного флигеля в музее-заповеднике Ленино-Кокушкино в Татарстане практически завершено. Новостью и фотографиями поделилась пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. 

После сильного пожара в марте 2022 года,  уничтожившего деревянные стены, крышу, перекрытия и внутреннее убранство исторического здания, от уникальной деревянной постройки XIX века остались лишь кирпичный цоколь на бутовом фундаменте и исторические печи.    

Реставраторам понадобилось два года, чтобы восстановить этот объект. Вначале  специалисты частично перебрали деревянные элементы сруба, перекрытий и кровли и демонтировали аварийное покрытие крыши, затем приступили к реставрации по архивным чертежам и фотографиям, рассказали в ведомстве.  

Они возвели новый деревянный сруб строго по историческим контурам сохранившегося фундамента, восстановили все утраченные элементы фасада и отреставрировали старинные печи.  

- Реставраторы провели масштабную работу, изучив архивные чертежи и фотографии. При воссоздании было решено вернуть облик, который существовал до реконструкции 1980‑х годов, — то есть максимально приближённый к оригиналу. Восстановлены первоначальные пропорции, высотные отметки и архитектурные детали. На основе этих данных разработана научно‑проектная документация, главная цель которой — обеспечить физическую сохранность объекта и вернуть его историко‑культурную ценность, - прокомментировала начальник отдела сохранения объектов культурного наследия Комитета РТ по сохранению ОКН Эльза Бабушева.

Ранее мы писали, что в «Полукамушках» Зеленодольска обустроят фонтан и яблоневый сад. В городе восстанавливают историческую застройку, развивают общественные пространства и привлекают резидентов.

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