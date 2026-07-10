На выставке БПЛА в Казани устроили «разбор полетов» и определили новые правила игры — нужно сплотиться.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Крупнейшую выставку дронов и беспилотной авиации «Дрон Экспо — 2026» приняла Казань. Раис Татарстана, федеральные чиновники и главы госкорпораций познакомились с более чем двумя сотнями изобретений - среди них как дроны, так и устройства, помогающие их сбивать.

Вызов времени

Открывая сессию, Рустам Минниханов сразу перечислил, как Татарстан внедряет автономные системы. Республика ведет эту тему активно и видит в этом перспективы, уверил глава республики. С 2023 года беспилотные грузовики КАМАЗа выполняют коммерческие рейсы на трассе М-11, а в Иннополисе с 2018 года курсируют беспилотные такси. И это не все - в работе есть другие экспериментально-правовые режимы по использованию подобных систем. Обладает регион и мощным промышленным потенциалом - по производству автономных систем работает уже более 50 татарстанских компаний.

- Прежде всего, это компания «Татнефть» - она разработала более 30 перспективных сценариев. Здесь и мониторинг трубопроводов, добывающие, перерабатывающие инфраструктуры, разведка месторождения. Активно беспилотные системы использует наша сетевая компания, с каждым годом наращивая свои объемы в агропромышленном комплексе, - перечислял раис. - МЧС проверяет состояние лесов, незаконные рубки, министерство лесного хозяйства уже имеет 37 дронов.

Татарстан решает также вопросы выхода на производство беспилотников по полному циклу - в этом помогают научные школы. В первую очередь - Иннополис - они разработали систему по внедрению беспилотников, анализ данных при пожарах, экологической обстановке. При этом татарстанские системы используются не только в республике. Наработки Татарстана применяют и многие другие регионы.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Раис поблагодарил организаторов и участников выставки. Представленными проектами чиновники как минимум заинтересовались. Но, в то же время Минниханов напомнил, что нужно действовать быстрее.

- Последние три месяца мы видим, насколько наш противник решил некоторые вопросы, на которые у нас пока противоядие до конца не доработано, - заявил глава республики. - Ходили с замминистра по выставке, один разработчик рассказал, что ему еще надо пройти испытание. Вопрос: «Когда?». Он отвечает: «Через месяц». Почему не после обеда, почему не завтра?



Минниханов обратился к разработчикам: «Время меняется - что было тогда, и что сегодня. Мы ведем борьбу не только с одной стороной, мы знаем, кто наши противники. И без науки, нашей инициативности эти вопросы не решить».

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак поддержал тезис об ускорении, но и анонсировал конкретные изменения в правилах субсидирования научно-производственных центров БАС. Теперь их эффективность будут оценивать не только по авиационным, но и по наземным и водным разработкам.

- Мы такое решение с коллегами проговорили, все согласны. Давно этого хотели, — заявил Шпак, добавив, что по большому счету клиенту все равно, каким образом будет доставлен его груз. Ему нужно, чтобы груз не потерялся, не разбился, не намок и чтобы это заняло короткое время.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Представитель федерального ведомства добавил, что Татарстан по праву один из лидеров и пионеров движения автономных технологий, однако в то же время признал, что Россия запаздывает в автономных технологиях. Сфера меняется очень быстро, и в стране просто не успевают за регуляторикой, перестраиванием логистических и технологических цепочек.

- Но трагедии в этом никакой нет, - уверен Шпак. - Это очень быстро развивающаяся технология, которая меняет и мир, и набор технических решений. Наверное, стоит задуматься, что мы реагируем на сферу, а не формируем ее. По хорошему должно быть наоборот - работать на опережение.

Отрасль столкнулась с серьезным разрывом между университетской наукой и промышленностью, признала управляющий директор по кооперации науки и бизнеса госкорпорации «Ростех» Елена Дружинина. Они показывают те решения, которые были актуальны еще десять лет назад. Дружинина напомнила историю: тема беспилотных систем начала фигурировать в стратегиях оборонных корпораций еще в начале 2010-х, но в гражданские документы она попала только в 2016 году благодаря инициативе фонда НТИ. Теперь это запаздывание нужно убрать.

- Мы порой несерьезно относимся к прогнозированию и к тому, чтобы остановиться, подумать, записать и работать в перспективе 10-летней, на опережение — не здесь сейчас, а уже что будет в 50-м году. Потому что тема беспилотных систем — это уже тема сегодняшнего дня. А если мы посмотрим на сегодняшний день, и все об этом говорили, — это интеллектуальные системы, искусственный интеллект в беспилотниках, то тема завтрашнего дня. Ученые в лабораториях уже решают задачи по нано-беспилотникам, микробеспилотникам, когда они создают микронные устройства, которые вживляют в разные сущности, даже в живые организмы, в целях разведданных и национальной безопасности, - перечисляла спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дружинина заявила, что «может быть» об этом уже нужно задумываться и отражать в программных документах и бюджете. Она добавила, что Ростех создает научные школы, в том числе передовую инженерную школу в Набережных Челнах, а отдельный департамент кадров работает над подготовкой людей, которые разделяют любовь к стране и быстро переформатируются под новые задачи.

Дрон с «Хелоу китти» и еще кучу всего: что показали на выставке

На выставке собрались более двухсот компаний-производителей в области беспилотных систем. Представлены не только БПЛА из России, но и Беларуси, Китая, стран Востока. Показали также защитные кейсы и наземные станции управления, защитную экипировку. Главная тема будто сместилась с того, «как сделать дрон», на то, как его обнаружить, заглушить или перехватить. Например, группа компаний «1БС» занимается разработкой и производством электроники, техники и оптико-электронных систем. Компания «Альбатрос» показала беспилотник для аэрофотосъемки, 3Д-моделирования и тепловизионного мониторинга. На стендах есть и дроны-перехватчики и дроны-камикадзе. Каждый из них предназначен для разных целей - некоторые сразу взрываются, а часть лишь перевозит провизию.

- Сейчас задача сделана на дроны-перехватчики. Они делаются как для гражданской обороны, так и для защиты государственных интересов. Кинетика не взрывается, а попадает в цель, - рассказал начальник летно-испытательного центра ПАС Андрей Смирнов.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Также среди их разработок - розовый дрон-перехватчик «Малютка», обклеенный наклейками с «Хелоу китти». Он несет до 300 граммов и предназначен для поражения беспилотников на небольших дистанциях. Дальность — до 12 километров, максимальная скорость — до 250 км/ч, а автоматический захват цели на расстоянии до 1 км. Также есть интеграция с радаром или с системой ИИ.

- Специально сделали дизайн заметным, потому что всё военное обычно зеленое или серое, — отметили в компании.

Несколько стендов показали детектор дронов — устройство, предупреждает прилет беспилотника.

- Это безопасность человека и раннее предупреждение о наличии летящего дрона. Каждый дрон излучает в эфир радиосигнал, и его можно обнаружить. Диапазон сканирования российского детектора — от 100 МГц до 13 000 МГц, аналогов с таким охватом на рынке нет, - рассказал гендиректор ООО «Арсенал» Иван Никитичев.

Если обнаружить дрон на дистанции три километра — у человека остается две-три минуты, чтобы спрятаться. Рядом находится стенд рязанской компании «Арсенал и Когерент», они разработали средство радиоэлектронной борьбы «Опора». Дистанция подавления — от 250 до 490 метров, закрываются все основные частоты. «Просто птичка не может подобраться», — говорит представитель компании Дмитрий Чувильский.

- Оператор включает РЭБ в момент атаки, дрон теряет связь с пилотом и либо падает, либо возвращается на базу. Жизни спасены, техника спасена, — комментирует разработчик.

Но, как признал Чувильский, есть два типа дронов, против которых классическая РЭБ бессильна: на оптоволоконном кабеле (нет радиосигнала) и с машинным зрением (летят без связи с оператором, ориентируясь по встроенной библиотеке изображений).

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Компания «Сула» пошла с другой стороны - вместо глушения она занимается защитой своей связи. Обычный Wi-Fi легко заглушить и обнаружить: антенна демаскирует позицию, по ней наносят удар. Они придумали связь по оптическому волокну. Как это работает? Тонкая нить (это стекло 0,1 мм в полимерной оболочке) позволяет организовать канал на 40 километров за 20 минут. Волокно невидимо и не излучает сигнал. В комплекте две коробочки, катушка с оптическим волокном и пульт управления. Одна часть запускается с дроном, вторая остается у оператора. Когда дрон прилетает в точку назначения, кабель достается и подключается к любому компьютеру или роутеру — и на расстоянии 20-30 километров появляется интернет-канал.

- Сейчас волокно подорожало в четыре раза, потому что бешено востребовано на фронте обеими сторонами, — признали разработчики. - Комплект катушки со связной частью стоит около 100 тысяч рублей, дрон-носитель — еще 50 тысяч.

Второе направление «Сулы» — ПО для систем с искусственным интеллектом. В компьютер загружаются образы целей, учитывающие форму, цвет и признаки объекта. Камера снимает видео, компьютер обрабатывает поток, находит совпадения и принимает решение.

- Вы слышали про проблемы с бензином в Крыму? Вражеские беспилотники массово поражают бензовозы. В него заложен образ бензовоза, он летит сам вдоль дороги и врезается в цистерну. Это работает. К сожалению, оно приносит много вреда, — говорит разработчик. - Если раньше один оператор управлял одним дроном, то с ИИ может запустить сотню. 90% поражений приносят именно дроны, — объяснил собеседник.

Еще один экспонат — обычная «буханка» с толстым слоем композитной брони из фотополимера. НПО «Фотополимер» прошла сертификацию и испытания. На машину нанесли слой композитного покрытия, по кузову расставили элементы, которые называют «ёжиками». Если дрон летит в машину, они закручивают его траекторию - удар становится касательным, осколки не пробивают корпус.

- Это защита от падающих дронов. Чтобы люди внутри остались живы, — рассказала разработчица, добавив, что дальше машину хотят отправить в войска.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Есть и гражданские разработки. На выставке представили спасательный дрон МЧС — аппарат, который сам взлетает, летит к тонущему человеку на расстояние до 15 км от берега, приземляется на воду, дает ухватиться за кольцо и поднимает его. Разработка уже закуплена для спасателей. «Сула» показала привязной дрон, который может висеть сутками, получая питание по проводу. Он окупается за месяц-два мойки высотных зданий, но в России пока работают люди с веревками. В Европе такое уже активно используется.