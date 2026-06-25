Россия уже имеет «грандиозные» планы с Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой в этой отрасли.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совместно со странами-участницами БРИКС Россия планирует реализовывать крупные космические проекты, в частности — учреждение совета по космосу БРИКС и совместное заявление. Об этом заявил замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев по окончании встречи руководителей космических агентств стран объединения в Индии.

Россия уже имеет «грандиозные» планы с Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой в этой отрасли. Однако совместная деятельность в первую очередь требует создания механизма сотрудничества, которым может послужить совет — он будет контролировать выполнение целей, рассматривать предложения и принимать решения о новых проектах.

Проект совместного заявления уже был анонсирован к 65-летию полета Юрия Гагарина. В нем говорится о желании БРИКС в рамках равноправного сотрудничества использовать и исследовать космос в мирных целях.

Ранее сообщалось, что между правительством Татарстана и Роскосмосом было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках него планируется использовать промышленную продукцию Татарстана для импортозамещения.

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