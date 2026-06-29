К Международному дню борьбы с наркотиками силовики отчитались о методах работы с наркопотребителями и наркосбытчиками. Первых «вернуть к жизни» долго и дорого, вторые даже при желании смогут вернуться лишь после отбытия наказания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— При безразличном отношении семьи к своему ребенку наш КПД может равняться нулю. Потому что только семья, только родители, только близкие люди могут увидеть изменение в поведении своего родственника или ребенка. Если ребенок приобретает дорогие вещи, а родитель или законный представитель не задается вопросом «а откуда это?», то это как минимум странно, — заявил на пресс-конференции, посвященной борьбе с наркопреступлениями, начальник отдела прокуратуры Татарстана Александр Цеханович.

О роли семьи представитель надзорного ведомства высказался в контексте «омоложения» и самого наркопреступника — сегодня правоохранители все чаще задерживают так называемых «кладменов», не достигших даже 16 лет. На допросах юные «закладчики» признаются: хотели быстро заработать, зная при этом, что в колонию их не отправят, поскольку возраста привлечения к «уголовке» они не достигли.

В ответ силовики выступают с инициативой снижения возраста привлечения к уголовной ответственности по наркостатьям до 14 лет, отмечая также, что и без применения Уголовного кодекса у правоохранителей есть достаточно карательных инструментов. Во-первых, школьника ставят на учет в полиции, во-вторых, к административной ответственности привлекают родителей, и, в-третьих, наркокурьера могут отправить в спецучреждение закрытого типа.

О том, как республика сегодня лечит наркопотребителей, работает «на профилактику» и искоренение наркопреступлений, — в этом материале.

«Семья — то место, где всегда защитят»

Отчетная пресс-конференция началась с выступления заместителя главного врача Республиканского клинического наркодиспансера (РКНД) Резеды Хаевой. Специалист с более чем 40-летним стажем рассказала об истоках формирования зависимости. По ее словам, первыми потребителями все чаще становятся подростки, поскольку они эмоционально неустойчивы, у них есть стремление быть взрослыми, в них горит любопытство, и часто к наркотикам они приходят из желания «все попробовать».

При этом все когда-то попробовавшие в детстве «запрещенку» были уверены, что никогда не станут наркоманами, заявила Хаева. Такова ловушка психоактивных веществ — сначала это психологическая зависимость: наркотики могут дарить ощущение уверенности. А затем — биохимическая: наркоопьянение мозг воспринимает как норму и без сторонних стимулов прийти в «обычное» состояние уже не может. И это, как отметила спикер, называется синдромом отмены.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лечение же, по словам Хаевой, происходит в два этапа: сначала детоксикация — из организма выводят ядовитые химические вещества, затем — реабилитация и профилактика. И детоксикация, и реабилитация проводится стационарно.

— В республике создана и функционирует комплексная система оказания помощи наркозависимым и их родственникам, созависимым. У нас в республике достаточно мощная структура наркологическая, вы все знаете, что мы оказываем помощь как в городе Казани, в республиканском наркодиспансере, так и в его филиалах: городах Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск. Там тоже есть и подразделения реабилитации, и стационарные отделения, — заявила заместитель главного врача РКНД.

Хаева подчеркнула, что в центрах трудятся психологи и психотерапевты, а также социальные работники, которые проводят «действительно очень большую работу по реабилитации человека, по возвращению его в социум, по изменению его мышления». И работать важно не только с наркопациентом, но и созависимыми членами его семьи. Все это требует времени и денег.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Конечно же, мы говорим, что профилактика начинается прежде всего с семьи. Семья должна быть тем местом, где подростки должны получать ответы на все вопросы, в том числе и на темы, связанные с употреблением наркотиков. Подростки должны понимать, что семья — то место, где его всегда защитят, поймут и научат говорить «нет» наркотическим веществам, — высказалась специалист.

Что же касается конкретных цифр, то Хаева отметила, что в этом году показатель распространенности наркомании по итогам первого квартала снизился на 2,6%. Всего же на учете у нарколога в Татарстане сегодня состоят 10 299 человек. И есть в этом заслуга профилактических мер: РКНД реализует проект «Общее дело», который, как выразилась спикер, доводит до общественности в понятной форме то, как психоактивные вещества действуют на человека.



При этом республиканский наркодиспансер проводит медосмотр школьников, которые попали в специальные списки, составленные школой после проведения социально-психологического тестирования. По итогам первой половины этого года в этих списках оказалось 5922 подростка — из них трое оказались потребителями наркотиков. Списки школьников составляет также и МВД — по ним проверили 4608 человек, наркопотребителей не выявлено.

Отчетность силовиков

О том, как «наркоситуацию» в регионе видят правоохранители, на пресс-конференции рассказал начальник отдела Управления по борьбе с наркотиками Анвар Каримов. Он отметил, что ситуация в регионе с 2021 года остается умеренной, «ухудшения оперативной обстановки не допущено, всплеска вовлеченности наркозависимых в криминальную деятельность не допущено».

— Системная работа с другими ведомствами и общественными организациями позволяет сдерживать рост наркопреступности в республике, — заявил Каримов, подчеркнув также, что МВД ежегодно проводит порядка 10 тысяч противонаркотических профилактических мероприятий с охватом в более чем 400 тысяч человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам Каримова, наркопреступность в регионе остается контролируемой — по некоторым показателям даже наблюдается положительная динамика. К примеру, количество смертельных отравлений от потребления наркотиков по итогам первого квартала 2026 года снизилось на 25%, отметил спикер.

При этом Каримов подчеркнул, что приоритет МВД — это наркосбытчики, а не потребители, хотя и они без внимания правоохранителей не остаются. Что же до «приоритетного» направления, то за пять месяцев 2026 года силовики выявили свыше тысячи наркопреступлений — из них 73% связаны со сбытом: изъято свыше 110 килограммов наркотиков, перекрыто 11 крупных каналов поставок.

По словам Каримова, возраст наркопреступника сегодня продолжает уменьшаться — в 2026 году задержано 22 несовершеннолетних наркопреступника, из которых 15 были закладчиками.

— Выясняя причины участия несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, установлено, что в большинстве случаев подростки хотели быстро подзаработать денег, и думали, что не будут привлечены к уголовной ответственности в силу своего возраста, — заявил Каримов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Интересно, что представитель МВД рассказал и о причинах популярности такого вида преступлений среди молодежи. По словам спикера, огромную роль здесь играет пропаганда «немедицинского употребления наркотиков» в интернете, а также реклама «легкого заработка» на улицах. Только за прошлый год МВД направило в Роскомнадзор свыше 11 тысяч ссылок на сайты с пронаркотическим контентом — почти все они заблокированы.

О том, что эти блокировки не спасают — или, вернее, не успевают спасать, поскольку появляются все новые и новые интернет-ресурсы, — на пресс-конференции высказался представитель прокуратуры Татарстана Александр Цеханович. В своей речи он подчеркнул, что преступники постоянно обновляют способы вербовки закладчиков, причем установить верхушку преступной иерархии часто не представляется возможным. В таких условиях профилактика правоохранителей и профильных организаций может попросту «не успеть» — и потому важна семья подростка, вовлекаемого в преступление, отметил Цеханович.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

— Первоначально кажется, что ничего криминального нет, и на каком-то этапе несовершеннолетний понимает, что это явно не доставка продуктов питания, это явно не доставка чего-то другого. А человека готовят стать закладчиком за определенные деньги. <...> И если он будет продолжать деятельность, то в его действиях будет состав преступления, — рассказал Цеханович о том, как подростка могут вовлечь в преступление под видом безобидного заработка.

Но что грозит подростку за такую «подработку»? По словам казанского адвоката Азата Ахмадиева, конкретное наказание зависит от веса изъятых у наркосбытчика веществ. Причем квалификация преступления зависит от вида наркотиков, отметил юрист. К примеру, если у задержанного обнаружили 2,5 грамма синтетического порошка, то ему грозит до 10 лет лишения свободы как за хранение запрещенных веществ без цели сбыта. Если же правоохранители докажут, что подозреваемый делал закладки, то максимальное наказание резко увеличивается до 15 лет лишения свободы — это преступление уже будет квалифицироваться как «сбыт наркотических средств в значительном размере» (часть 3 статьи 228.1 УК РФ).

В случае же, если у задержанного обнаружили более 2,5 грамма синтетического порошка и при этом доказана попытка сбыта, предполагаемому преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, отмечает Ахмадиев. Такой вес квалифицируется как «крупный». При этом максимальное наказание за сбыт в «особо крупном» размере, то есть от 500 граммов наркотиков, остается тем же, что и по статье о сбыте «крупного» веса, однако в этом случае повышается минимальное наказание — это 15 лет лишения свободы.

— Подросток 16–17 лет несёт ответственность наравне со взрослыми, хотя суд учитывает несовершеннолетие лица при назначении наказания. Значительный, крупный и особо крупный размеры установлены постановлением правительства РФ № 1002 от 01.10.2012. Для многих веществ значительный размер исчисляется долями грамма, поэтому даже минимальное количество может повлечь реальный срок, — рассказал «Вечерней Казани» адвокат.

Юрист также отметил, что лишь одна закладка уже квалифицируется следствием как «сбыт», а значит, за закладку весом меньше грамма 17-летнему подростку может грозить до четырех лет колонии, совершеннолетнему — до восьми. Больше, чем за некоторые насильственные преступления.