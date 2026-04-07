В республике подняли проблему самостроев, которые пытаются узаконить через суд. Этот и другие вопросы самой проблемной сферы ЖКХ рассмотрели на заседании профильного комитета Госсовета Татарстана.

Что будут делать с самостроями?

Одна из распространённых схем в Татарстане — получение разрешения практически на завершающей стадии работ. Вопрос борьбы с этой схемой обсудили на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному хозяйству Госсовета Татарстана. Депутаты напомнили о случаях, когда построенный объект пытаются узаконить через суд, нанимая недобросовестных специалистов по оценке, которые за определенную плату выдают нужное заключение. Причём, прокуратура республики в таком случае может только приостановить строительство на определенный срок.

- У нас много случаев, когда человек приходит за разрешением на строительство и уже имеет по факту уже практически построенный объект, мы по закону ему отказываем. И из-за этого он вынужденно обращается в суд, – отметил первый заместитель руководителя Минстроя республики Дамир Шайдуллин.

Председатель комитета Андрей Егоров предложил с коллегам-депутатам проработать решение вопроса на законодательном уровне.

Ещё один вопрос, который обсуждается чуть ли не на каждом заседании комитета – создание инфраструктуры в местах, где в определенный момент велось активное строительство. Например, к таким точкам относятся микрорайон «Салават Купере», Салмачи, Куюки.

Сейчас министерство строительства пытается не допустить повторения ситуации. Например, при выдаче разрешений учитываются все факторы, в том числе обеспеченность объектами социальной инфраструктуры. Таким образом, министерство совместно с институтом пространственного планирования пытаются удержать баланс между строительство жилья и социальных объектов. Помимо этого, будет уделяться внимание созданию площадок для твёрдых коммунальных отходов. Депутаты отметили, что получают множество жалоб от жителей из-за складирования мусора в непредназначенных для этого местах, и несвоевременного вывоза.

Всего, по итогам прошлого года, Татарстан ввел 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что выделяет республики среди других регионов в ПФО и пятое по стране. По словам замминистра, в прошлом году основной упор был сделан на многоквартирное жилье, сегодня в структуре ввода жилья лидирует индивидуальное строительство.

Работа по обновлению транспорта



Заинтересовала комитет и тема транспорта, которая также вызывает немало вопросов со стороны татарстанцев. Особенно беспокоит жителей состояние общественного транспорта, преимущественно автобусов. Сейчас в республике работают 2376 единиц транспорта, из которых 635 в Казани. Причём, 150 из них имеют срок эксплуатации больше 10 лет.

Сейчас главная цель министерства обновить к 2030 году не менее 85 процентов подвижного состава в городах и агломерациях. По признанию главы министерства Фарита Ханифова, в прошлую пятилетку старые автобусы заменялись неравномерно. В эти пять лет в Татарстане намерены закупать 111 новых автобусов ежегодно.

Меньше претензий у жителей города к состоянию электротранспорта. Более 99 процентов троллейбусов и 65,7 процента трамвайного парка соответствуют нормативам.

Развитие транспортной инфраструктуры даёт результаты, что видно по пассажиропотоку. За 2025 год перевезли 413, 4 миллиона пассажиров, что на 2,7 процента больше, чем в 2024 году, а общий пассажиропоток с 2019 года составил 75 процентов.

Сейчас министерство обратило особое внимание на таксистов, нарушающие законодательство. По словам Ханифова, такси – это безусловно нужный и удобный транспорт, активно развивающийся в Казани. Таксопарк в республике превысил 23 тысячи машин. Однако законы требуют доработок. Сейчас министерство разрабатывает меры для урегулирования некоторых спорных ситуаций.

В разговоре с «Вечерней Казанью» Ханифов привёл в пример аэропорт, вход в который денно и нощно «контролируют хитрые водители такси».

Таксисты иногда проезжают на территорию аэропорта, откуда якобы пришёл заказ от инвалида. А по закону инвалида мы должны довести и завести прямо на территорию аэровокзала. Пользуюсь иногда подставными документами, они заезжают на территорию аэропортов, ЖД-вокзалов, речных портов. Находятся даже водители такси прямо внутри здания, – рассказал спикер.

Татарстан делает упор на речной транспорт

Речной транспорт приобретает всё большую популярность. За год спрос на речные пассажироперевозки увеличился пять процентов. Только в 2025 году на коммерческих рейсах перевезли 172 тысячи человек.

В связи с растущим спросом министерство поставило перед собой план – ремонтировать ежегодно три судна и два дебаркадера. Причём, всё это за собственные средства.

Пока пассажироперевозки набирают обороты, в объёме грузовых перевозок сегмент грузовых перевозок испытывает спад. До 2030 года Татарстану предстоит достичь 50 миллионов тонн объема грузовых перевозок в год. Поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов. Для достижения таких грандиозных планов навигация будет продлена на месяц, а пристальную инфраструктуру приведут в порядок.