Автодилеры столицы Татарстана завершили сложный первый квартал 2026 года. Несмотря на логистические шоки и заградительные кредитные ставки, рынок Казани демонстрирует аномальную живучесть.

Время гигантов: кто владеет авторынком Казани?

Начало 2026 года для казанского автобизнеса выдалось тревожным: в январе продажи просели почти на 10 процентов. Экономисты и автоэксперты связывали это с резким охлаждением спроса после предновогоднего ажиотажа и очередным витком ужесточения правил импорта. Однако к маю ситуация выровнялась. Согласно данным агентств, в Поволжье спрос на новые авто подскочил на 16,8 процента. Средний чек в Татарстане сейчас держится на уровне 3,1 миллиона рублей — это "золотая середина" между бюджетными Lada и премиальными китайскими кроссоверами».

Главной «головной болью» весны 2026-го стали новые правила экспорта из КНР. Китайские регуляторы фактически заблокировали «быстрый» экспорт: теперь автомобиль должен числиться за владельцем в Поднебесной не менее года перед отправкой за рубеж. Это нанесло мощный удар по мелким игрокам, специализировавшимся на параллельном импорте. На этом фоне в Казани укрепляются федеральные гиганты. Идёт экспансия ГК «Рольф» и усиление позиций местных холдингов вроде «КАН АВТО» и «ТрансТехСервис» (ТТС).

По мнению автоэксперта Дмитрия Золотова, на современном авторыночном поприще выживают те, кто может позволить себе содержать огромные склады запчастей и собственные сервисные мощности. При текущей ключевой ставке содержание склада — это роскошь.

- Дилеры вынуждены «сливать» стоки с минимальной наценкой, лишь бы не платить проценты банкам. Рынок продолжает лихорадить, ведь только за последние месяцы Казань покинули старые генерации Chery Tiggo и ряд моделей Jetour. На их место приходят новые суббренды (вроде Tenet), к которым покупатель еще относится с осторожностью, - считает автоэксперт.

В 2026 году авторынок Казани утратил свое значение для малого бизнеса, превратившись в арену крупных игроков. Сегодня на этом рынке доминируют две крупные локальные сети: «ТрансТехСервис» (ТТС) и «КАН АВТО». Эти компании занимают ведущие позиции по объему продаж и числу дилерских центров.

По данным «Контур.Фокуса», выручка «ТрансТехСервиса» составляет 80 миллиардов рублей, а чистая прибыль — три миллиарда рублей. «КАН АВТО» сохраняет статус главного дилера в городе с выручкой 6,7 миллиарда рублей.

На этом фоне выделяется «Рольф», который в апреле этого года открыл филиал в Казани, представив себя как сервис премиум-класса. Компания принесла с собой федеральный размах с выручкой 219 миллиардов рублей по всей сети и агрессивные маркетинговые стандарты, характерные для Москвы.

Жители Казани стали более осторожными и перестали доверять продавцам на слово. Основные претензии к автодилерам теперь связаны с навязыванием страховок и услуг помощи на дорогах, а также с несоответствием цен в рекламе и в конечном договоре. Например, компания «ТрансТехСервис» с годовым оборотом 80 миллиардов рублей вызывает разную реакцию. Одни клиенты хвалят широкий выбор, другие жалуются на бюрократию и на то, что ТТС в Казани больше ориентирован на бизнес, чем на частных лиц. Для жителей Казани компания «КАН АВТО» тоже является одним из популярных брендов, однако в интернете часто можно встретить жалобы на недостаточное качество предпродажной подготовки и сложности с возвратом денег за дополнительные опции.

Группа компаний КАН АВТО представлена только в Казани, — уточнила директор по продажам компании Рита Халилова. В холдинге 36 автосалонов для продажи новых машин и 7 — для автомобилей с пробегом. Компания является официальным дилером 31 автомобильного бренда.

- При выборе нового автомобиля в автосалоне важно учитывать историю компании, ее опыт и стабильность. Также стоит обратить внимание на наличие официальных дилерских соглашений. Сегодня автосалоны конкурируют с неофициальными дилерами и частными лицами, занимающимися параллельным импортом. Политика Центрального банка России, ужесточающая требования к заемщикам и оценке рисков, также существенно влияет на объем продаж, - сказала Халилова.

Официальные поставки автомобилей в рамках дилерских соглашений не показывают значительного роста цен. Представитель компании «КанАвто» отмечает, что увеличение стоимости находится на уровне инфляции. Локализация производства в России и государственная поддержка отечественных брендов сдерживают рост цен.

- По итогам первых четырёх месяцев этого года рынок вырос на 7 процентов. Среди популярных моделей — весь модельный ряд LADA, Haval M6 и Jolion, а также TENET T4 и T7. Покупатели могут без проблем приобрести новые автомобили. Мы рекомендуем выбирать модели, официально представленные в России и доступные у официальных дилеров. Это гарантирует отсутствие сложностей как с покупкой, так и с гарантийным обслуживанием. Жители Казани, также как и в целом в стране, все больше покупают автомобили в кредит. Почти 80 процентов новых автомобилей продается в кредит и до 40 процентов доходит доля продаж автомобилей с пробегом, - отметила Халилова.

По ее мнению, в этом году нет предпосылок для роста рынка. Вероятно, объем продаж новых автомобилей будет таким же, как и в прошлом году.

Особенности городского авто-шопинга

В 2026 году казанский дилер сосредоточился на послепродажном обслуживании и работе с подержанными автомобилями. Новые машины дорожают быстрее, чем растут зарплаты, поэтому основное внимание уделяется поддержанию существующего автопарка, который в Татарстане насчитывает более 1,37 миллиона единиц.



По мнению экономиста Андрея Жуковского, на авторынке заметно усилилась конкуренция за покупателей. Высокие ставки по кредитам также повлияли на спрос. В результате автосалоны вынуждены разрабатывать новые маркетинговые стратегии и более тесно сотрудничать с заводами, чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранять продажи.

- За последние пять лет автомобильный рынок кардинально изменился. Прежде всего, это связано с уходом западных брендов, а также компаний из Японии и Южной Кореи. В ответ на это китайские марки, особенно HAVAL, который производится в Тульской области, значительно укрепили свои позиции.Не менее важным фактором стали изменения в поставках автозапчастей и топлива. Эти изменения повлияли на рынок не менее ощутимо, хотя и менее заметно.Все эти обстоятельства, а также инфляция и другие экономические факторы, привели к резкому росту цен на автомобили. Это коснулось как массового, так и премиального сегментов, - считает Жуковский.

При этом, цены на автомобили в Казани, по словам Золотова, особенно на китайские кроссоверы, стабилизировались на уровне выше 4 миллионов рублей. Дилеры больше не получают существенной прибыли от продажи машин, их маржа крайне мала (у «КАН АВТО», например, чистая прибыль составляет всего 0,8 процента от выручки). Вместо этого они зарабатывают в основном на финансовых услугах и обслуживании уже проданных машин.

- До конца 2026 года крупные игроки, такие как ТТС, поглотят мелкие казанские автодилеры. Количество брендов сократится до двух категорий: официальные китайские марки и дорогие автомобили параллельного импорта. Покупка машины станет похожа на оформление ипотеки — длительной, сложной и юридически рискованной, - отметил Золотов.

По его словам, самый большой минус — это утилизационный сбор, который значительно сократил ввоз иномарок в Россию. Многие перестали покупать автомобили через параллельный импорт, потому что стоимость растаможки довольно высока, и нет разницы, покупать автомобиль в России или ввозить его. Если неправильно растаможить машину, то могут прийти доначисления, и налог на доплату, который уже нельзя отменить.

- Даже если автомобиль ввёз брокер или перекупщик и оформил его на вас по доверенности, они могут неправильно оформить документы по заниженной стоимости. Когда на таможне проверяют документы по покупке автомобиля, они сравнивают среднюю стоимость не конкретно вашего автомобиля, а аналогичного. Если аналогичный автомобиль на аукционе стоит дороже, то вам выписывают доплату.Сейчас стали меньше продавать и покупать подержанные автомобили, потому что срок владения ими увеличился с 3–4 до 5–7 лет. Официально новых автомобилей из Европы нет, где дилер может предоставить гарантии. Люди стали дольше ездить на своих автомобилях, - отметил Золотов.

По словам Золотова, несмотря на то что в России автомобили не должны дорожать, из-за утилизационного сбора цены на них начали расти. После первого повышения прошло уже почти год.

- Сейчас, благодаря небольшому количеству ввозимых автомобилей, цены на них постепенно поднимаются. Логистика стала дороже из-за сложностей с доставкой запчастей из Европы. Многие начали привозить китайские подделки или некачественные самодельные детали.Однако спрос на подержанные автомобили, даже на битые и с проблемами, остаётся высоким. Многие покупают такие машины для разбора на запчасти, потому что это дешевле, чем покупать оригинальные детали в банке. Эти автомобили тоже учитываются в статистике продаж, - сказал спикер.

По мнению автоэксперта Золотова, ГИБДД отчитывается об одном количестве поставленных на учёт автомобилей, но на самом деле их стало меньше. Многие регионы перешли на электронное оформление сделок с машинами через Госуслуги. Раньше можно было приехать и оформить всё на месте, но сейчас записи на услуги растянулись на две-три недели или даже месяц вперёд.Для оформления автомобиля даётся 10 дней. Но из-за отсутствия свободных окошек приходится либо ждать у себя, либо ехать в другой регион или отдел ГАИ.

- Автосалоны, которые продают автомобили, часто специализируются на их ремонте и обслуживании. За счёт этих услуг они зарабатывают до 5% от стоимости машины. Остальное — это доход от сервисного обслуживания после продажи и дополнительных товаров, которые они предлагают покупателям. Это позволяет им оставаться на плаву.Сейчас на рынке представлено множество китайских брендов. Чтобы называться официальным дилером, достаточно получить право на продажу одного из них. Однако салоны, которые работают только с одним брендом, не могут предоставить гарантийное обслуживание для других марок. Поэтому не все автоцентры могут продавать машины по доступным ценам, - считает Золотов.

Некоторые серые салоны, по его словам, покупают автомобили у официальных дилеров и перепродают их с небольшой наценкой. Чтобы заработать, они также продают дополнительные товары, за счёт этого им и удаётся выжить на рынке.

Операционный директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин тоже считает, что одна из главных проблем российских дилеров — усиление конкуренции и необходимость оптимизировать ассортимент.

- Автосалоны массово отказываются от нерентабельных брендов, делая ставку на крупных китайских производителей (Haval, Chery, Geely, Jetour, Belgee). Мелкие и непопулярные бренды уходят с рынка, а дилеры фокусируются на топ-10 марках, чтобы выжить. Спрос сместился в сторону китайских брендов. В Татарстане и по России их доля в продажах новых авто — уже 68,5 процента. Вторичный рынок также активно растёт: китайские авто с пробегом стали востребованы благодаря сервису и гарантии. Популярные модели: LADA (особенно Niva), Mazda CX-5, Skoda Octavia, Hyundai Solaris, Hyundai Tucson. В премиум-сегменте — EXEED, TANK, Voyah, - уточнил собеседник.

По его словам, возникают проблемы с поставками и запчастями. Европейские и японские автомобили страдают от дефицита деталей, роста цен и увеличения сроков ремонта. Китайские машины стали лучше обслуживаться, но вопросы к качеству и удобству электронных каталогов остаются.

- Сегодня российские покупатели, включая жителей Татарстана, стали более рациональными. Перед покупкой они тщательно изучают стоимость обслуживания, гарантийные условия, доступность сервиса и прозрачность сделки. Эмоциональные покупки уступают место более взвешенным решениям. Перед посещением автосалона полезно ознакомиться с отзывами, узнать о наличии официального сервиса и условиях гарантии. Важно учитывать не только цену автомобиля, но и расходы на его обслуживание, страховку, налоги, а также доступность запчастей и сервиса.При покупке внимательно читайте договор, уточняйте все комиссии и дополнительные платежи. Используйте только официальные программы от банков и дилеров, - добавил эксперт.

В этом году, как отметил Житнухин, китайские бренды продолжат усиливать свои позиции. Их влияние будет заметно как в массовом, так и в премиальном сегментах. Китайские производители лидируют в увеличении доли электромобилей и гибридных автомобилей. Сервис и адаптация к местным условиям станут важными элементами, определяющими конкурентоспособность дилеров.

Прогнозы автоэкспертов на второе полугодие 2026-го осторожно-оптимистичные. Ожидается, что рынок Казани переварит логистические трудности. Главным трендом станет «обеление» всех схем ввоза и окончательная трансформация дилерских центров в мультибрендовые хабы, где под одной крышей соседствуют отечественные Lada и высокотехнологичные «электрички» из КНР.