Общество
2 августа 17:24
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«Вечерняя Казань»

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Аналитики выяснили основные причины редких встреч казанцев с друзьями

Почти половина жителей Казани считает долгую дорогу и большие расстояния главным препятствием для регулярных встреч с близкими людьми.

Аналитики выяснили основные причины редких встреч казанцев с друзьями

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Казани стали одними из самых пострадавших от внутригородских расстояний в России, когда речь заходит о встречах с близкими людьми. К Международному дню дружбы сервис «2ГИС» опросил 3 тысячи жителей мегаполисов и выяснил, какие барьеры мешают им видеться чаще.

Казань вошла в тройку городов-миллионников, где главным препятствием для дружбы стала долгая и утомительная дорога. На то, что до приятелей приходится ехать слишком далеко, пожаловались 43 процента опрошенных казанцев — по этому показателю столица Татарстана разделила лидерство с Санкт-Петербургом.

Помимо транспортного вопроса, по казанцам бьет общероссийский тренд — несовпадение рабочих графиков. Невозможность состыковать свободное время признали главной проблемой 59 процентов жителей крупных городов.

Из-за сложной логистики и занятости жители нашего города практически разучились встречаться спонтанно. Исследование показало, что 67 процентов казанцев предпочитают планировать досуг заранее и лишь 14 процентов готовы сорваться на встречу без предварительного звонка. Тем не менее ради настоящей дружбы горожане все еще способны на жертвы. Так, 89 процентов респондентов заявили о готовности бросить свои дела ради помощи другу с переездом, а 96 процентов без проблем поделятся последним куском пиццы. Чтобы упростить логистику, более трети опрошенных уже начали открывать свое точное местоположение близким внутри мобильных карт.

Ранее мы писали, что за последние полгода жители Татарстана значительно увеличили количество жалоб на деятельность коллекторов. В общей сложности было зарегистрировано 800 обращений.

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