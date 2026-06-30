Общество
30 июня 15:01
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанцы стали чаще жаловаться на коллекторов

Всего за полгода поступило 800 обращений.

Татарстанцы стали чаще жаловаться на коллекторов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За первое полугодие 2026 года приставам поступило 800 обращений от татарстанцев. В основном должники жаловались на превышение допустимого количества звонков и сообщений от коллекторов, психологическое давление и угрозы, а также неправомерное привлечение третьих лиц к процессу взыскания, разглашение персональных данных о задолженности.

В результате составлен 71 протокол об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму в 3,8 миллиона рублей.

Сейчас в Татарстане работают 16 профессиональных коллекторских организаций, 30 кредитных и микрофинансовых организаций. Особое внимание приставы уделяют случаям грубых нарушений. Например, за незаконное взаимодействие с третьими лицами и разглашение персональных данных один из банков был оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что Татарстан планирует списать 20,8 миллиарда рублей кредитных долгов в 2027 году. Общий объем списания достигнет 44,5 миллиарда рублей.

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