За день в Татарстане произошло 9 пожаров
Два раза горели сухая трава и мусор.
В Татарстане за 29 июня произошло девять пожаров. Дома горели шесть раз, а тополиный пух, сухая трава и мусор - два раза. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Также спасатели семь раз выезжали по ложным вызовам, три раза для взаимодействия с другими службами и семь раз для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах ЧП не было.
Ранее сообщалось, что из пожара в Татарстане спасли женщину и мужчину. Предварительно, дом воспламенился из-за сигареты.
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